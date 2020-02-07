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「天亮前煮9個蛋吃」！陸傳母豬顯靈開口教「吃雞蛋防疫」…民眾瘋搶

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大陸瘋傳母豬顯靈，稱只要吃雞蛋就可以防止染病。（示意圖／取自Unsplash）

▲大陸瘋傳有一隻母豬在生下小豬後突然開口說話，牠指疫情嚴重，稱只要吃雞蛋就可以防止染病。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸貴州六盤水近日瘋傳一則謠言，據說有頭母豬顯靈開口說話，告訴主人「天亮之前煮9個雞蛋吃」，就可以防止被武漢肺炎感染。雖然傳言的內容聽來如此荒誕，但在微信傳開後，竟有不少人信以為真，甚至開始瘋搶雞蛋，最後該名謠言散佈者依法行政拘留10天。

許多人看完這則消息後一笑置之，但卻也有不少人抱著「寧可信其有」的心態，不斷轉發給身邊的人「盡量做」、「大家快煮雞蛋吃，吃雞蛋保平安」等。之後還演化成另一種版本，傳出「五家洲剛生了一個嬰兒，剛出生就會說話，稱每個人吃一個雞蛋就不會有事」，有市民擔心雞蛋會因此被搶光。

六盤水六枝公安接到消息後展開調查，找到最初的謠言散佈者朱某，她供稱自己在2月5日凌晨4點左右，看了一則短片說「吃雞蛋可以增強抵抗力」，朱某就編出了母豬教人吃雞蛋的故事，她將消息發到2個微信群，沒想到竟被廣泛傳開，最後朱某也因散佈謠言罪嫌，遭公安機關行政拘留10日。

該謠言迅速在微信朋友圈中傳開。（圖／翻攝自微博）

▲該謠言迅速在微信朋友圈中傳開。（圖／翻攝自微博）

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