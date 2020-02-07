免費口罩還有一天！首日2.5小時發完25萬份　光南：以後要賣也沒貨了

▲光南連2天免費發放50萬份口罩 。（圖／記者李毓康攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

口罩全民瘋搶，光南大批發宣布於7、8兩天於全台各大分店贈送50萬片防護口罩，上午10點半開始發號碼牌，11點準時發放，直擊台北車站附近的許昌門市，午間12點38分3600份（18000片）已全數發放完畢，沒領到民眾只能明早再來。

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▲民眾一早就來排隊領口罩。



位於台北車站附近的許昌門市為全台備量最多的門市之一，光南大批發表示北部許昌門市與中部台中三民共備量3600份，每份5片口罩，都是員工幫忙一一分裝。此批口罩為2019年12月下訂單，2020年春節期間到港，為最後存量，剩下數量則將贈送給公益團體，未來消費者想買也無貨可供應。

▲前三位民眾清晨就來排隊。（圖／記者姜國輝攝）



儘管非醫療等級防疫口罩，現場仍有許多排隊民眾，上午10點已排至少上千位人龍，從許昌街一路排至襄陽路與公園路口，最早的民眾甚至6點多就抵達現場，最少貨量的宜蘭店、中壢中正店也有最少800份，7日全台分店皆在下午1點前發送完25萬份。

▲光南免費贈送非醫療等級三層口罩。（圖／記者李毓康攝）



▲排隊民眾繞騎樓幾乎一圈，警方初估10點現場約有400公尺長人龍。（圖／記者李毓康攝）



▲8日將持續發放剩下的25萬份口罩。

光南大批發則表示，農曆年前因為敏感問題口罩無法運送來台，現在想趁此機會回饋長期支持的消費者，總量50萬片防護口罩分兩天發放，8日為最後一日免費贈送日，全數25萬份發完為止。