江啟臣提「黨主席線上投票」　國民黨：這屆來不及但可列入改革

▲國民黨黨主席候選人江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委江啟臣7日建議本屆國民黨主席選舉採線上投票，文傳會代理主委王育敏表示，若本屆實施會有技術上與時間不足的問題，但可納入改革項目，未來進一步規劃，讓國民黨走向資訊化。

江啟臣表示，線上投票能不能在這次補選實施，要看國民黨中央負責選務的相關單位技術上是否來得及。但是不論這次是否實施，現代化、網路化及數位化的都會是他未來當選黨主席後要發展和規劃的方向。

對此，王育敏受訪時回應，現階段技術上可能會有困難，還需要時間要測試，本屆應是無法實施，另外，黨員中有許多高齡者，要迅速轉換方式可能沒有這麼容易，但未來國民黨的科技化勢在必行，之後可以進一步規劃。

外界認為王啟臣此時提出線上投票，雖說是為了防疫，但是否有排擠對手郝龍斌票源之意。王育敏表示，候選人都可以提出選舉建議與看法，但黨中央比須考量可行性，江啟臣是純粹給予善意的建議，但黨內確實有許多高齡黨員，實務上的執行是否到位，黨中央會再做考量。

她表示，會尊重候選人的意見，下週一的黨部主管會議，考紀會應該會再評估、提出意見回覆。確實，線上投票是創新的建議，未來可以考慮，尤其在遇到疫情時期能做到防疫，可以納入改革委員會的改革項目，讓國民黨邁向資訊化、數位化。