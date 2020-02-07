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國門「設重兵防衛」　桃園機場捷運防疫全面升級

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▲桃園機場捷運防疫全面升級。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園機場捷運防疫全面升級。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司7日表示，桃園機場捷運作為連結桃園機場，服務國內、外旅客進入臺灣國門的第一哩路，隨著武漢肺炎疫情升溫，再提高防疫規格，即日起成立防疫工作小組，每週召開三次會議隨時掌握疫情最新進展，並於固定主管會議中與各單位整合並提出因應措施。

為讓搭乘桃園機場捷運旅客安心搭乘，桃捷公司將防疫作為拍成影片，用影像方式讓旅客清楚了解桃捷防疫措施。影片清楚呈現第一線執勤工作人員，每日量測體溫進行自我健康管理，且使用酒精進行消毒並配戴口罩；車站和旅客有直接接觸的設備，如電梯、電扶梯、售票機均加密清潔消毒次數；列車車廂每天出車前都進行完善消毒，並且加強空調換氣。

請繼續往下閱讀...

桃捷防疫影片也將會在機場捷運列車、沿線車站進行播放，強化防疫宣傳，希望透過影片讓乘客更放心搭乘。桃捷公司指出，為防堵武漢肺炎疫情，桃園機場捷運已於今(2020)年農曆春節前，啟動防疫作業，讓出國、返鄉的旅人們安心搭乘。

然隨著武漢肺炎疫情升溫呼籲旅客，勤洗手做好自我健康管理，若身體不舒服請務必配戴口罩盡速就醫，一起打造安心、安全乘車環境，共同為防疫努力。

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