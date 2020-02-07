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拍7男6女群交趴爆紅！「色淫師」穆川申近況曝…「賣這個」月收不到2萬

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在網路化名為「穆川申」的蔡姓男子，涉嫌在網路上發表情色攝影作品，遭質疑舉辦群交趴，因而被起訴。（圖／翻攝臉書）

▲在網路化名為「穆川申」的蔡姓男子，涉嫌在網路上發表情色攝影作品，遭質疑舉辦群交趴，因而被起訴。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

在網路化名為「穆川申」的蔡姓男子，2017年因為在社群平台貼出「7男戰6女群交趴」的大尺度情慾照，雖然一夕爆紅，但後來引來檢方介入偵辦，被依涉嫌圖利使人為性交或猥褻罪將他起訴，蔡男遭法院判處10個月有期徒刑，他不滿提起上訴，而根據媒體披露，他被告後的慘淡生活，也隨之曝光。

化名為「穆川申」的蔡姓男子，前天（5日）出庭時向法官強調，自己主要是拍攝作品，不是以營利為目的，也沒有強迫男女一定要性交的意圖，否認拍照行為是在變相性交易，但法官對他的說法相當不滿，還一度質問他「怎不選在花園拍照？」後來蔡男才承認「我知道錯了」，認了「以攝影為名義辦活動，媒介男女從事性交易及猥褻的行為」，請求法官減輕刑度。

蔡男說，自己在事件後形象大受打擊，現在幾乎接不到工作，每月收入不到2萬元，原先想要去日本進修，盼成為國際型攝影師，但因為官司問題加上收入銳減、賠錢，現在還被發現在靠賣情趣用品賺錢。而蔡男也表示，就算染上官司，自己仍會朝夢想前進。

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