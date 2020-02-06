「吐口水塗抹」按鈕！白目男狂咳嗽噴滿電梯...民眾氣炸

▲男子將沾滿口水的紙巾朝電梯按鍵塗抹。（圖／翻攝北京時間，下同）

圖文／CTWANT

武漢肺炎尚未獲得控制，造成全球民眾人心惶惶；大陸國家衛健委高級別專家組長鍾南山曾指出，高危險場所包括電梯、餐廳等地，應要戴口罩。沒想到南寧一名姜姓男子不顧其他人安危，居然將口水塗抹在電梯按鈕上，接著在裡面狂咳嗽。

綜合陸媒報導，為了防止民眾觸碰到電梯按鈕，延伸出社區群聚感染風險，廣西南寧某社區在電梯內設有紙巾，提供住戶免費使用。不過卻有人辜負了社區的美意，一名女子把紙巾抽起來後就往嘴擦，再把紙巾丟入電梯內，重複來回至少3次，地上滿是紙屑。

▲女子用紙巾擦擦嘴巴後，將紙巾隨手就丟在電梯地板上。

她甚至還呼朋引伴，帶了2個男生來作亂。其中一名姜姓男子就抽起紙巾，往上面吐了一口口水，接著往樓層按鈕抹上，然後故意大動作的咳嗽，似乎是要讓整台電梯都沾染他的唾液。

事後警方循線逮人，經醫師診斷後，確認姜男沒有發燒、咳嗽等症狀，應無武漢肺炎的可能；但由於他的行為造成恐慌，因此最後將他處以行政拘留10日。貼文一出後，引發民眾憤怒，痛罵根本是垃圾，「敏感時機就是有這種害群之馬」、「真的有夠噁心的」、「直接判刑」。

更多 CTWANT 報導

好友葛仲珊力挺被圍剿 范瑋琪崩潰嗆網友：還需要我怎樣？去死嗎？

武漢肺炎／無罩男逛大街！與毒源擦肩而過被感染…過程僅15秒

武漢肺炎何時警報解除？ 台大教授一張圖算出「疫情終結日」