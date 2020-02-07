防疫資源缺乏還要上陣！　專家：大陸一線醫護恐「全軍覆沒」　

▲第一線醫護資源缺乏，有專家認為他們可能護「全軍覆沒」。（圖／武漢中心醫院微博）

圖文／CTWANT

武漢肺炎確診病例持續增加，截至（7日）上午9時，大陸境內已有31211例確診、26359例疑似病患，並已造成637人死亡。大陸多名專家表示，醫療資源有限，可能會讓身在第一線奮戰的醫護人員「全軍覆沒」。

據陸媒《立場新聞》報導，武漢大學中南醫院重症科醫學主任彭志勇表示，自己在支援武漢市第七醫院時，發現有2／3的醫護都已被感染，他們因為欠缺防護物資，待在第一線有如「裸奔」一般：「明擺著會感染，還得衝上去，導致ICU（深切治療部）幾乎全軍覆沒，我們的醫務人員太不容易了。」

上海醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，一直以來都被外界認為個性又硬又直、有話就說；他表示就算現在政府全力支援武漢，但就連被感染者，都無法全員篩檢、隔離，不排除可能會產生第二代、第三代病例。

張文宏並預測，武漢抗疫若成功，那麼大陸就有可能在短期內控制病情；武漢抗疫若失敗，「則全國的抗冠（冠狀病毒）之戰必成膠著之勢，持久戰不可避免。」

▲大陸緊急蓋出雷神山醫院。（圖／湖北發布微博）

報導指出，雖然大陸新建了火神山和雷神山醫院，還利用體育館、展覽中心、校舍等地方設置 11 間「方艙醫院」，專門用來收治確診的輕症患者，但還是無法滿足床位需求，仍然有不少病人無法入院，變相增加在社區感染的風險。

武漢市委副書記胡立山前（5日）坦言，有確診及疑似患者沒有入住指定醫院，對這種情況感到「很痛苦、很揪心」。至於網路上流傳一張照片，指出武漢醫護人員已超過1100名被感染，報導並未證實；官方數據顯示，目前武漢市13間醫院，確診感染的醫護人員已破500名。

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