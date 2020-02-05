他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不到

▲肺炎重症患者的X光片（右），相較於一般肺炎，看來就像隔著一片厚厚的毛玻璃，什麼都看不見。（圖／翻攝醫學期刊《Lancet》）

圖文／CTWANT

大陸境內武漢肺炎確診人數已經突破2萬人，死亡人數也攀升至491人，胸腔重症醫師蘇一峰表示，根據近期相關研究資料來看，武漢肺炎患者感染初期不僅可能完全沒有症狀，就連X光檢查，肺部的影像看來也接近正常，除非進一步採用更精確的電腦斷層掃描，才能在感染初期就發現。

雖然感染初期幾乎難以發現，但過一陣子之後，病況就會迅速惡化，以重症患者的X光片來看，兩邊肺幾乎都會侵犯，呈現瀰漫性肺炎，看起來就像隔著一整片毛玻璃一般，幾乎難以看清肺部構造。根據著名醫學期刊《Lancet》針對大陸金銀潭醫院的資料，在99例武漢肺炎患者中，竟有11例死亡，其中死亡案例的年齡中位數為75歲，超過一半以上患者都有「共病症」，僅有3成有發燒症狀，更多的是呼吸道症狀。

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蘇一峰醫師說，武漢肺炎病毒主要是攻擊肺部，所以最致命的原因就是影響呼吸功能，隨著當初侵襲肺部的嚴重程度，痊癒後也會留下不同程度的後遺症，但可能都會嚴重影響生活，稍微走動一下就喘得不行，最後導致失能。另一位醫師也私下透露，根據資料顯示，大陸武漢肺炎患者的插管率不到1成，似乎顯示沒有進一步積極治療肺部功能，可能是患者人數過多，醫護人員無暇顧及，或是當地醫療防護工具不足，而插管的感染風險相當高，導致醫護人員盡量不採取插管救治，因此才造成死亡人數攀升。

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