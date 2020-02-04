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口罩實名制「7天限購2片」　林為洲：只防囤積不能防疫

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▲▼國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

武漢肺炎疫情引發口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌拍板2月6日起實施實名販售，每人每7天僅能購買2片。對此，國民黨立委林為洲質疑，政府訂最低標準控制整體數量，「一週限制在兩片這個數字，這不是在防疫，只是在防止囤積。」

針對口罩實名制政策，立法院國民黨團召開記者會回應，總召林為洲主持，立委陳玉珍、葉毓蘭、吳斯懷、張育美出席，退警協會總會長耿繼文與會。

林為洲指出，實名制上路後規定一人只能買兩片，但全台藥局集中在都會區，同樣會有買不到的問題。他認為，實名制確實能控制口罩囤積，但對於防疫一線人員或者群聚地區的相關配套還不完整，例如每天搭乘大眾運輸的上班族仍買不到口罩，真正需要口罩的民眾應從哪取得？

▲▼國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲認為，七天限購兩片沒有依據，每個人需求不一樣，政府訂出的是最低標準，控制整體數量，他強調，真正需要口罩的人，若買不到口罩還是可能群聚感染，「一週限制在兩片這個數字，這不是在防疫，只是在防止囤積。」

葉毓蘭表示，許多員警向她反應買不到口罩，除了在機場支援防疫的保一總隊口罩充足，其他六都慘到不行，以台中市警察局為例，過去十天只發一千個口罩，平均每人每十天分配到0.2個。她質疑，政府對於哪些族群必須戴口罩、需要的量都沒有精準統計，「難道內褲可以一個禮拜只穿兩天嗎？」批評政府雜亂無章的做法讓人民無法安心。

▲▼外勤員警每人十天分配口罩數量。（圖／立法院國民黨團）

▲外勤員警每人十天分配口罩數量。（圖／立法院國民黨團提供）

葉毓蘭建議，她肯定實名制，但希望政府有更多便民措施，現在用健保卡控管，每個人只能幫一個人領，是否可能讓一家人可以一次領完，做宏觀調控，另外如果警消還是跟老百姓一樣也是一週兩片，能否請公衛專家教導如何延長口罩效期。

陳玉珍則表示，疫情爆發之初，政府宣導勤洗手、戴口罩，也宣稱隨時隨地都買得到，現在又宣導健康民眾不需戴口罩，政府應用統一說法，安定民心。吳斯懷也提醒，軍人是防疫第一道防線，營區若發生群聚感染有無配套，隔離、軟硬體龐大預算從哪來，提醒國防部測試配套應變計畫。

▲▼國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

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