武漢肺炎陸GDP「難保5」　馬凱：四因素決定2020是好年

▲社會企業公約基金會董事長馬凱，2月7日出席2020世界經濟走向與對策論壇。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，經濟專家馬凱不諱言，這可能導致中國大陸2020年GDP難「保5」，影響全球40%的成長動能。但他說，判斷疫情最快可能在2月底獲得控制，加上中美貿易戰情勢反轉、香港反送中問題降溫、英國脫歐塵埃落定，和兩岸關係可能出現新轉機等「關鍵四因素」，認為2020年對全球來說，會是一個好年。

社會企業公約基金會董事長馬凱今（7日）上午，參加由台北經營管理研究院舉辦的世界經濟走向與台商對策論壇，群益金鼎證券董事長王濬智、前海基會副董事長高孔廉等出席。

▲武漢肺炎影響中國大陸經濟運轉，是2020年全球的黑天鵝之一。（圖／路透）

馬凱開頭就指出，今年是「充滿疑慮的一年」，儘管台灣尚未有武漢肺炎社區感染，但「口罩之亂」人人恐慌，很多人開始呼籲，不必要者不需要戴口罩，才能提供給有更迫切的醫護人員，甚至是對岸，「當然今天說這種話好像有點大逆不道，但大陸被疫情重傷，台灣一定會有影響。」

馬凱接著說，儘管今年開頭充滿疑慮，但其實更難以預料的是去年，中美貿易戰雙方手段之狠毒，「好像恨不得把你殺掉，那才是全球最大危機」，因為全球經濟成長多年來已經欲振乏力，加上大陸佔全球GDP成長動能高達40%，如果大陸表現不好，「這個下滑力道沒有可以對抗的。」

▲隨中美年初達成第一階段協議，關稅戰出現轉機。（圖／路透）

外界認為今年大陸GDP不只無法「保6」、更難「保5」，馬凱坦言，武漢肺炎當然會拖累中國大陸經濟，但就目前來說，經過十幾天封城已經有一些好消息，這一兩天病例新增數放緩、對外擴散降低，按照目前國際研發團隊進度，藥品或許很快出現，所以有人預測，2月底疫情就會有受到控制的情況。「大家想，過去有人靠SARS期間買房大發災難財，這次幾乎沒有。」

因此馬凱認為，武漢肺炎對經濟的影響，或許沒有想像中大，同時因中美貿易的關稅大戰，在1月15日出現轉捩點，可能拉回大陸去年流失的投資，從負投資轉正；此外，英國脫歐1月31號塵埃落定後，可能造就一個「更有活力的英國」，並對沉寂多年的歐盟形成鯰魚效應，使得歐洲開始祭出措施，刺激經濟成長；而武漢肺炎意外使得香港群眾運動降溫，有助於整體回歸理性，「對香港當然是好的。」

在兩岸關係方面，馬凱雖承認官方冰降，陸客也因政治和疫情因素有歸零可能，影響觀光旅遊等內需產業，同時台灣反中情緒升溫，和陸方「一中原則下的一國兩制」抹煞很多兩岸談判的模糊空間。

但馬凱認為，對台灣來說，民進黨在大選中大勝，除了朝野惡鬥告一段落，重要的是，向對岸傳達「必須承認中華民國的存在」訊號非常強烈，這可能使大陸對台政策做出調整。以他的觀點來說，在當前國際複雜情勢的時空背景下，有可能出現「幾十年來難得一見，一個很好的突破」，所以所有因素加在一起，我個人認為，「2020是一個好年。」

▼蔡英文大勝連任，對中國大陸和全球傳遞的訊號非常強烈。（圖／記者李毓康攝）