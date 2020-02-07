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闖3間買不到口罩！怨「小民排隊活該倒楣」　國中淡定弟帶書來排隊

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▲口罩實名制第二天，高雄藥局狀況 。（圖／地方中心攝）

▲國中生拿公民課本來排隊。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪靖宜、許宥孺、翁進忠／高雄報導

口罩實名制上路第2天，高雄各地還是出現排隊人潮，有民眾抱怨7天2片實在不夠，怒轟「大官不排隊天經地義，小民排隊活該倒楣」，在茄萣區則有婦人氣憤自己都買不到口罩「摩托車一直騎來騎去很危險耶！發生事情誰負責！」，但也有國中生帶本公民課本，淡定邊排隊邊看書。

▲口罩實名制第二天，高雄藥局狀況 。（圖／地方中心攝）

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▲高醫外兩間藥局外一早大排長龍。（圖／記者洪靖宜攝）

今早在高市三民區高雄醫學大學附設中和紀念醫院對面2間健保特約藥局，都在尚未開門營業前，就有民眾來排隊，兩間號碼牌也約5分鐘內就發完。其中，排在吉田藥局前搶得第6號的的陳姓婦人向記者表示，因為洗腎必須經常前往醫院，一個禮拜就要回診3天，但實名制口罩7天只能買2片，實在不夠用，陳婦說「政府說口罩給需要的人，但我們需要的人也沒有辦法多拿」。

▲口罩實名制第二天，高雄藥局狀況 。（圖／地方中心攝）

▲民眾不滿要排隊買口罩。（圖／地方中心攝）

另外，在新興區則有民眾痛批政府無能，他說「一個口罩能用幾天，為何不叫區公所來發放，區公有所有名冊，政府有能大家就不會這麼困擾，排隊排得很煩，叫政府官員來排隊看看」他越講越氣，怒轟「大官不排隊天經地義，小民排隊活該倒楣」；但也有一名國中生一早9點半就來排隊，但他手上帶了一本本公民課本，淡定邊排隊邊看書。

▲口罩實名制第二天，高雄藥局狀況 。（圖／地方中心攝）

▲婦人向記者表示到處跑都買不到 。（圖／記者翁進忠攝）

而在茄萣區，也有民眾相當氣憤，向記者抱怨都買不到口罩，她說「(口罩)政府收去，人家買買不到，又不是不用錢，還要排隊耶！昨天買不到今天也買不到，跑了3間，摩托車一直騎來騎去很危險耶！發生事情誰負責！」也有民眾反應看健保網站公告，口罩可領取數量也不準，有的藥局一早開門是先拿號碼牌發完100個號就沒了，因為口罩還沒被領取，導致該藥局網站還顯示可領取，結果跑來撲空，覺得相當混亂。

時間對我們來說完全沒用！

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