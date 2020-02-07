真的很傷心！徐正文深夜臉書發文　33字感嘆「人心比病毒可怕」

▲徐正文淚灑記者會現場。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

武漢台灣民眾首批247人包機返台後爭議不斷，居中協調返台名單的湖北台商救援會長徐正文成為各方指責的焦點。據了解，徐正文7日凌晨揭開壓力鍋，在私人臉書上寫下，「病毒不可怕，人心才可怕........真的很傷心」等33個字，文末還貼上一個哭臉圖示，透露出內心的失望與難過。

▲徐正文在粉絲頁發表「聖經說」，遭網友砲轟。（圖／翻攝鋼鐵俠徐正文臉書）

事實上，首架武漢包機返台後，爆出名單多3人，其中1人是確診病例，再加上部份人員非老弱婦孺，與預設名單有出入，遭外界質疑是有人在名單上「動手腳」，劍指徐正文。除政府及民間不買單外，身為國民黨中常委的徐正文也遭藍營迅速切割，文傳會代理主委王育敏甚至提到，徐正文對於自行宣布包機訊息要負起該負的責任。

▲徐正文聯繫武漢滯留台商。（圖／記者陳政錄攝）

對此，沉潛數日的徐正文7日凌晨在臉書個人帳號上寫下，「病毒不可怕，人心才可怕，一件事看清了一些人，真好可以刪了一些人。真的很傷心」。短短33個字，字裡行間寫下這段日子以來的心境，也反映出他身心俱疲的現狀。

對於外界的抨擊，徐正文曾在記者會時聲淚俱下，希望外界「少一點政治，多一點人情」。他也曾在臉書PO文表示，「聖經上說人沒有資格審判人，只有神」，讓2.9萬名網友氣炸，湧入他的粉絲頁留言嗆聲。