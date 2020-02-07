英國第3名患者「新加坡感染」　警戒擴大全亞洲包含台灣！

▲一名男子戴著口罩站在窗戶前。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在國際蔓延，除了有南韓確診患者曾到過新加坡，英國也有類似病例。《衛報》援引政府消息人士指出，英國至今累計有3名確診，第3名患者是中年男子，曾前往新加坡，是首位英國籍人士感染病毒。由於患者的旅遊史包含新加坡，這也使得英國政府擴大應對疫情的舉措。

綜合《衛報》、《天空新聞台》報導，英國第3名患者對於新型冠狀病毒的檢驗結果呈現陽性，正在倫敦一家醫院接受治療，消息指出，他在新加坡感染武漢肺炎，不過這點尚未獲得衛生部證實。

英國首席醫療官惠蒂教授（Chris Whitty）談及新病例時表示，該名新患者並未在英國染病，他已被送往國民保健署專門的中心，當局也採取措施來預防疫情進一步擴散，「我們致力迅速查明所有患者曾接觸過的民眾。」

惠蒂說明新病例的重要性，該名患者並不是在中國感染新型冠狀病毒，而是在亞洲其他區域，「從流行病學的角度來看，這很關鍵，雖然至今最大的風險仍擺在中國，但目前證據表明，在一些亞洲國家出現有限傳播。」

英國政府建議，過去兩周曾前往泰國、新加坡的旅客，如果感到不適，來到英國應在家自我隔離；當局已針對亞洲區域的旅客發布新指引，這些地點包含香港、台灣、日本、馬來西亞、南韓、澳門以及中國，任何來自上述地點的民眾，若出現咳嗽、發燒、呼吸短促等症狀，應待在屋內並避免與他人接觸。

由於新的病例曾到過新加坡，英國官方改變之前的建議，呼籲醫療人員留意來自中國之外的旅客；此前，這些建議只針對中國的旅客，現在則是把範圍擴大到亞洲其他國家。

回到1月31日，英國首次出現兩名確診患者，是屬於同一家庭的中國旅客，來自武漢，其中一人是約克大學學生；新增的第3名患者則為英國籍。

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