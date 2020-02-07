「鑽石公主號」新增41名確診國籍出爐　包含21日人感染…70歲患者最多

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

曾載過香港80歲確診患者的「鑽石公主號」郵輪經過檢驗，7日發現再增加41名確診，目前這艘船上總計61人確診，其中包含一名台灣女性。《共同社》報導，日本厚生勞動省表示，41人的國籍中有21名日本人、美國8人、澳洲5人、加拿大5人、阿根廷1人、英國1人，NHK指出所幸都無重症案例。

今（7）日新增的41名患者國籍涵蓋6國，包含日本、美國、澳洲、加拿大、阿根廷與英國。船上近3700人中，對於273人的病毒檢驗已經完成，今日新增的41名患者全都是乘客，其中包含21名日本人感染，20到40歲的有3人，50多歲的3人，60多歲的8人，70多歲的21人，80多歲的6人，沒有重症患者。

厚生勞動省要求，船上近3700名乘客與船員繼續待在船上，原則上要隔離至少14天。《共同社》指出，日本厚生勞動大臣加藤勝信7日說明，針對「鑽石公主號」郵輪上的乘客、船員中高齡以及具有疾病者，以及與曾接觸呈現陽性反應患者所密切接觸者，會考慮對他們實施2019新型冠狀病毒的檢測。

加藤勝信還表示，目前郵輪上總計61名確診患者，不會包含在日本國內的感染人數中，因為這些人尚未登陸日本，也符合世界衛生組織（WHO）的說明。