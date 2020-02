所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

▲鑽石公主號郵輪現正於日本橫濱展開海上隔離。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

鑽石公主號郵輪迄今已出現61起武漢肺炎確診病例,船上乘客的隔離也已進入第3日。推特用戶「quarantinedondiamondprincess」7日稍早透露,現在所有房間的旅客都收到了溫度計,「這讓我覺得有點害怕。」

日本時報引述衛生部門的說法指出,當局已針對鑽石公主號所有273例疑似病例進行檢測,繼5日發現10起確診、6日再度新增10起確診後,7日發現41名新增的感染者,使得全船感染者的數量來到61人。

網友表示,7日的早餐已於上午送到,也有更多人被允許「放風」,但卻也得知船上一夜多了41例確診數的消息,如今每個房間都配有溫度計,「這讓我感到有點害怕。」

Day 3: Thermometers will be distributed to all rooms. And this gives me a sense of dread.