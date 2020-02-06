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新北居家檢疫夫婦落跑金門　衛生局重罰30萬加強實地訪查

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▲ 檢疫夫妻飛金門想小三通到廈門被阻。（圖／金門縣政府提供）

▲ 檢疫夫妻飛金門想小三通到廈門被阻。（圖／金門縣政府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北首例違反居家檢疫者為一對江氏夫妻，於6日晚間6點許由民政、警政及消防單位於松山機場強制帶回住所進行居家檢疫，並依傳染病防治法第69條從重處分，每人15萬罰鍰，共計30萬。

民政局表示，未來除了電訪關懷外，也將派員加強每日實地訪查。此外，因2名個案違反傳染病防治法第58條規定事證明確，依同法第69條規定送交衛生局裁處。
 
民政局表示，江氏夫妻前於2月2日以小三通方式入境台灣，被列為居家檢疫關懷對象，不用配置防疫定位手機，但不得外出14日。
 
今晚於松山機場找到江氏夫妻時，首先測量2人溫度確認無發燒症狀及身體狀況健康良好，民政人員於現場再次加強宣導居家檢疫應遵守事項，目前已送回新北住所進行居家檢疫，未來也將針對有違規紀錄者加強實地訪查。
 
民政局呼籲，武漢肺炎情勢日趨嚴峻，自6日起凡是從中港澳入境的民眾，皆居家檢疫14天，民眾應確實配合中央防疫政策居家檢疫14天，期間如有發燒或呼吸道症狀，立即撥打防疫專線1922，由衛生局安排就醫，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。

民政局長柯慶忠表示，該夫婦列於內政部提供之名單中，今天市府上午進行電訪，是由其他家人接電話並表示身體狀況良好，約於九點多電訪完畢，中午卻於金門查獲，民政局馬上通報勤管科與警察局，也請消防支援車輛，從松山機場將夫婦倆送到新北的居住地，由區公所進行確實查訪。衛生局已經做出裁罰，告誡嚴重性。

金門縣長楊鎮浯5日緊急宣布，6日起暫時關閉金廈小三通，卻在今早攔查到新北市夫婦違反居家檢疫規定，試圖闖關到大陸，所幸被移民署國境大隊攔查。

▲ 檢疫夫妻飛金門想小三通到廈門被阻。（圖／金門縣政府提供）

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