失戀又踩「黃金」！她狂遇7衰事　苦喊：還會有多慘

▲原PO無奈表示，今年第一個月就很不順遂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

隨著嶄新的一年到來，不少人都希望今年比往年更順遂，但也有人一開始就被厄運纏身。一名女網友哭訴，今年才過一個月，她就面臨種種衰事，不僅失戀、眼鏡壞掉、頭髮染壞，就連減肥這個新年願望，都因為過年而以失敗告終，讓她忍不住直呼：「接下來會有多慘！」

原PO在《Dcard》表示，2020年才剛過完第一個月，自己卻衰到不行，除了初戀僅維持一個月就告吹外，連她去年剛換的眼鏡，一到今年就不小心被壓壞，「還有新年願望是減肥，結果過個年就被餵胖」，甚至年初剛購入的香水，也只噴了兩周就摔壞，種種悲慘遭遇，都讓她欲哭無淚。

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▲原PO表示，自己原本想減肥，卻因過年而失敗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



不過，衰運沒有就此放過原PO，她接著說，前幾天穿上新鞋回奶奶家，結果第一天就無比幸運的踩到「黃金」，之後挑戰自己染頭髮時，更是染得很不均勻，差點就毀了一頭秀髮。然而，最令人無奈的是，她心血來潮去買刮刮樂，手氣大爆發刮中2千元，卻因忘記收去哪而浪費，「才剛開始新的一年的頭一個月，接下來的日子會有多慘！」

▲原PO刮刮樂中2千，結果卻意外搞丟。（圖／達志影像／示意圖）



原PO悲慘遭遇曝光後，網友紛紛留言笑說，「好慘，原諒我在內心偷笑哈哈哈」、「拍拍妳，會好過的，雖然我很沒良心的笑了」、「是否考慮去點個光明燈或安太歲哈哈」；也有人安慰，壞事一次發生完後，就會迎來好事，「不好的開始，不一定是不好的結局啦」、「運勢一波一波，接下來會很好！」

此外，還有網友跟著大吐苦水，透露自己新的一年也很不順遂，「我新的一年也超衰，摩托車鑰匙卡在鑰匙孔裡拔不出來」、「車子壞掉修理6000、打麻將輸、刮刮樂輸；玩區塊練遊戲，結果錢被鎖在裡面1萬7左右，還有跟朋友出門玩租車，結果還車的時候保險桿刮傷，要賠2萬多」。