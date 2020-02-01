武漢肺炎衝擊終身大事！　湖北省暫停辦理婚姻登記業務

▲武漢肺炎影響，湖北省民政廳宣布暫停辦理婚姻登記業務。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，也影響每個人的終生大事！據湖北省民政廳最新公告，自2月3日起，全省各婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務。通告指出，該決定旨在保護公眾健康，維護公共利益。

湖北省民政廳今天發布公告稱，為嚴格防控新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，保護公眾健康，維護公共利益，湖北省民政廳決定，自2020 年2月3日起，全省各婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務，具體恢復時間視疫情防控情況另行通知。請各婚姻登記機關提前發佈公告，並做好解釋工作。

▲武漢肺炎疫情延燒，計程車司機都穿著防護服。（圖／路透社）

根據統計，目前全大陸武漢肺炎確診病例達11842例，疑似17988例、死亡258例，其中湖北省就有7153例確診、249例死亡，省會武漢市更是疫情爆發點。

因此，在1月23日宣布封城後，湖北省各地逐步暫停公共活動，更於今日進一步暫停辦理婚姻登記業務。

值得注意的是，除了湖北省宣布暫停結婚業務，近日大陸更省份也陸續出現抗疫的「另類結婚」方式，包括河南有一對新人，因為新人從武漢回來，結婚現場只有賓客，新人均被隔離；另山東省也出現「口罩婚禮」，沒有邀請親友出席，新人簡單完成儀式後，就返回工作崗位。

▼山東有新人舉辦口罩婚禮。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）