　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎衝擊終身大事！　湖北省暫停辦理婚姻登記業務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲武漢肺炎影響，湖北省民政廳宣布暫停辦理婚姻登記業務。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，也影響每個人的終生大事！據湖北省民政廳最新公告，自2月3日起，全省各婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務。通告指出，該決定旨在保護公眾健康，維護公共利益。

湖北省民政廳今天發布公告稱，為嚴格防控新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，保護公眾健康，維護公共利益，湖北省民政廳決定，自2020 年2月3日起，全省各婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務，具體恢復時間視疫情防控情況另行通知。請各婚姻登記機關提前發佈公告，並做好解釋工作。

▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，計程車司機都穿著防護服。（圖／路透社）

根據統計，目前全大陸武漢肺炎確診病例達11842例，疑似17988例、死亡258例，其中湖北省就有7153例確診、249例死亡，省會武漢市更是疫情爆發點。

因此，在1月23日宣布封城後，湖北省各地逐步暫停公共活動，更於今日進一步暫停辦理婚姻登記業務。

值得注意的是，除了湖北省宣布暫停結婚業務，近日大陸更省份也陸續出現抗疫的「另類結婚」方式，包括河南有一對新人，因為新人從武漢回來，結婚現場只有賓客，新人均被隔離；另山東省也出現「口罩婚禮」，沒有邀請親友出席，新人簡單完成儀式後，就返回工作崗位。

▼山東有新人舉辦口罩婚禮。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）

▲▼山東口罩婚禮。（圖／翻攝澎湃新聞、新浪新聞）

ET快訊
越南也禁止台航班入境！星宇航空起飛前臨時「滑回機坪」
立法院長選票格式曝光　幕僚透露：可能投給「賴士葆」蓋成「賴品
蔡其昌獲65票續任立院副院長　與游錫堃搭擋主導新國會
罷免黃捷第一階段達標　高雄王先生：你們都霸凌韓國瑜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李克強致電歐盟主席：中國公開透平、有信心防控疫情

1家只有1人能出門！　湖北黃岡「加碼嚴控」今起市區人口管制

陸衛建委：1歲以下不適合戴口罩、無足夠證據證明母胎傳播肺炎

爸被隔離「16歲腦癱兒獨死家中」　官員下場公布...陸網抗議：太輕！

武漢肺炎衝擊終身大事！　湖北省暫停辦理婚姻登記業務

澳門今年經濟增長料下跌3.7%　陸經濟放緩「博彩業大受衝擊」

「雙黃連抗疫」風波　大陸衛健委用「推薦處方」回應了

不斷更新／武漢肺炎大陸破1.1萬例259死　蘋果關閉零售店門市！

搶救武漢台人　徐正文：可循兩岸春節包機溝通模式取代「撤僑」

「雙黃連口服液」被指可治武漢肺炎！民眾連夜排隊瘋搶

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

李克強致電歐盟主席：中國公開透平、有信心防控疫情

1家只有1人能出門！　湖北黃岡「加碼嚴控」今起市區人口管制

陸衛建委：1歲以下不適合戴口罩、無足夠證據證明母胎傳播肺炎

爸被隔離「16歲腦癱兒獨死家中」　官員下場公布...陸網抗議：太輕！

武漢肺炎衝擊終身大事！　湖北省暫停辦理婚姻登記業務

澳門今年經濟增長料下跌3.7%　陸經濟放緩「博彩業大受衝擊」

「雙黃連抗疫」風波　大陸衛健委用「推薦處方」回應了

不斷更新／武漢肺炎大陸破1.1萬例259死　蘋果關閉零售店門市！

搶救武漢台人　徐正文：可循兩岸春節包機溝通模式取代「撤僑」

「雙黃連口服液」被指可治武漢肺炎！民眾連夜排隊瘋搶

老鼠要娶親！「吉利鼠與美力鼠」小提燈會拜年　2/8～2/23免費拿

交通大執法　白河警加強取締能量遏止車禍傷亡

李克強致電歐盟主席：中國公開透平、有信心防控疫情

抵抗武漢肺炎　台東縣長饒慶鈴宣導自製消毒水

限台令發威⋯2019年陸客人數洗三溫暖！業者憂「春節、五一連假都泡湯」

武漢肺炎疫情！彰化明道大學跟進　延2周到2月24日開課

YAMAHA「R3黃牌重機」改用3缸引擎？輕檔跑車性能大戰即將開打

台東市民代表發口罩　民眾大讚「揪感心」

1家只有1人能出門！　湖北黃岡「加碼嚴控」今起市區人口管制

牛肉咖哩無限續！高雄人氣牛排食堂　還有超浮誇生蠔味噌鍋

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

大陸熱門新聞

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

武漢市銀潭醫院「20名病患」集體出院　

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

公布疫情被訓誡！　武漢醫生確診：我不是謠傳

不敢穿裙子出門！28歲女小腿長滿「蚯蚓」

香港27歲男販售「未來口罩」遭逮

火神山工人大亂鬥　衝突起因曝光！

美提高旅遊警示到「最高級」　陸批：太不厚道！

武漢501台人想家　兒哽咽跨海視訊

火神山醫院　2月3日開始收治病患

快訊／滯陸台人確診2例武漢肺炎！陸委會證實了

武漢台人情緒潰堤　根本不敢出門

不斷更新／武漢肺炎大陸破1.1萬例、259人死

更多熱門

相關新聞

中國春運進入返程高峰　初七運量大減逾8成

中國春運進入返程高峰　初七運量大減逾8成

中國春運返程高峰即將到來，由 於新型冠狀病毒疫情、湖北多地封城，中國人員往來較 往年大幅降低，昨天初七，全中國大陸運輸客流量比去 年下降85.4%。

雙黃連抗疫風波　衛健委回應了

雙黃連抗疫風波　衛健委回應了

「大考驗將至！」謝金河：下周陸股開市凶多吉少

「大考驗將至！」謝金河：下周陸股開市凶多吉少

搶救武漢台人　徐正文提春節包機模式

搶救武漢台人　徐正文提春節包機模式

客問「能不能給個口罩」他傻：這是速食店欸

客問「能不能給個口罩」他傻：這是速食店欸

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒湖北確診結婚民政廳湖北民政廳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

唬爛得武漢肺炎！他淚訴死前夢想GG了

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面