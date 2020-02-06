駕馭能量！透過「七大快樂習慣」　掌管自己的人生

▲當遇到挫折時，可以透過快樂習慣，重新掌握自己的人生。（圖／CFP）



文／每種情緒都是天賦

快樂會透過七大快樂習慣，引導你重新訓練大腦：正念、感恩、自我照顧、慷慨、真實、社交連結，並且與目的保持一致。看看哪些在呼喚你，那就是個適合你的完美方法。

悲傷應該要被尊重，而非壓抑。和憂鬱症並不同，悲傷在我們最需要的時候提供避風港，並能夠用眼淚洗去幻想，為下一步提供清晰度與決心。悲傷會優先考量有意義的連結。

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欲望是一種力量。能夠移山，給予你實現目標的動力，並激發你的熱情。當你渴望跟自己的核心價值保持一致的時候，你就會變得勢不可擋。

恐懼會讓你的感官變得敏銳，讓你保持警覺，這是種本能的生理反應。內心的恐懼可以是你的保護者，也可以是你的獄卒。

如果你的舊有模式對你不再有幫助，請不要壓抑，放它自由吧。恐懼並不是你的本質，而是要提醒你，要跟自己的核心自我以及真正重要的事物保持連結。

焦慮跟我們所生活的文化，以及我們所面臨的所有隱性壓力有關，我們可以決定哪些才有意義。有些焦慮是健康的，其他類型的焦慮則會帶你往另一個方向而去。這種情緒邀請我們導正方向，並創造自己的人生。

信心邀請我們和我們想要散發的純淨能量連結起來，這能量來自選擇我們的心態、承認我們的天賦，與自我接納。要知道身為人類，我們比自己想得還要好。

憤怒會在界線被侵犯時出現。它可以是摧毀一切事物的力量，也可以有技巧地被運用，像甘地與小馬丁．路德．金恩那樣。從這種意義上來說，憤怒就是糾正錯誤的火焰，在沒有界線的沙地上畫出界線。

寬容是了解每個人核心需求的途徑：被尊重、有歸屬、平安與被愛。沒有人天生偏執。在某種程度上，我們都是彼此相連結的，如果我們能夠了解，我們的敵人其實是我們的老師，透過他們我們會找回我們以為不屬於自己的那部分，如此一來我們都會過得更好。

愧疚讓我們更深刻地瞭解，我們已經偏離了內在價值。它為我們提供了導正事物的機會。羞恥心更深入重點，因為我們並非認為自己犯了錯，而是認為自己就是那個錯誤。如果我們以同理心解決問題，兩者就都能為正向的改變打開門戶。

愛是宇宙的原始力量，有許多的樣貌。雖然在浪漫愛情的初始階段會對愛成癮，但愛同時也讓我們昇華到更高的本性，並可以激發超凡的感受。愛擁有巨大的力量，我們挖掘它的時候，也會有巨大的力量，因為愛是我們的核心本質。

回歸你的真實本性，活出情緒天賦的力量



在揭開情緒神祕面紗的旅程中，我們了解到每種情緒都有它存在的理由。每種情緒都扮演重要的角色，引領我們回歸自己的本性。這個世界鼓吹分離、匱乏、競爭與衝突。我們都生於完整、與生俱來的和平，及充分的意識。我們可以選擇相信自己有所不足，也可以打破幻想，跟真實自我的完整性連結起來。人人都有這種能力，沒有例外。

我們只需脫下眼罩，提醒自己，我們和分離並沒有共鳴，而是準備要做出選擇，讓我們能跟自己的核心價值、更高的本性，以及內部資源保持一致。

情緒是我們旅程中的朋友與嚮導，為我們指明了可行與不可行的路徑、我們想要與不想要的事物，以及我們展現給世界的能量品質。我們要對自己的能量負責，當我們學會如何駕馭能量時，就掌管了自己的人生。

在這些難解的時期，我們需要記住，每個人都是自己人生的建築師。我們無法控制所遇到的事情，但我們可以影響自己的反應。可以即刻決定自己對問題的感受，光是如此就讓我們有控制感，而並非一時興起。

我們以自己的價值觀、偏好與掌控能量的能力站穩腳步，那充滿活力的能量會越過我們並漫延開來，觸及我們生活與世界裡的其他人。

所以，請發揮你的潛能、重拾你的愛好、你的創意與你的愛。情緒是幫助你達成目標的工具。當自我試圖要困住你時，請記住，你比那重要得多。最好的一切還未到來，而我正為你加油。活出你內在所有的一切，讓你的情緒彰顯自己的力量。

★本文經采實文化授權，摘自《每種情緒都是天賦》。