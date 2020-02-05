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三分鐘熱度OUT！找到完全適合自己的「行動開關」

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▲▼會議,筆記,紀錄,計畫,工作。（圖／視覺中國CFP）

▲想要克服拖延和三分鐘熱度，就要找到適合自己的行動開關。（圖／視覺中國CFP）

文／打造理想人生的習慣大全

【找到完全適合自己的行動開關】

你有沒有以下這些煩惱呢？

請繼續往下閱讀...

沒辦法持續早起、運動、寫日記、學英語。

戒不掉暴飲暴食、花太多時間滑手機。

想要展開新計畫，卻因為害怕失敗而遲遲無法行動。

棘手的郵件、報告書等討厭的事情總是拖延處理。

「無法持續」、「戒不掉」、「無法付諸行動」、「總是拖拖拉拉」

你在行動方面的煩惱，是不是總括在這四個關鍵句上呢？

「無法持續」、「戒不掉」

● 早起（熬夜）
● 減肥（暴飲暴食）
● 整理收拾
● 英語學習
● 運動
● 寫日記、部落格

「總是拖拖拉拉」、「無法付諸行動」

● 討厭的工作總是拖延處理
● 麻煩的事情總是火燒屁股了才要做
● 第一次做的事情總是遲遲無法著手
● 無法朝著夢想和目標展開行動
● 累積了一堆未完成的工作

這些問題都不需要勉強以毅力來突破，藉由尋找誘發自己興致的方法，將可以輕鬆找到解決之道。

與其說這是技巧，不如說更像是哥倫布發現新大陸一樣，「原來如此！這樣我應該做得到」，藉由這樣小小的自我覺察來找到適合自己的方法。

只不過，人有百百種，因此很遺憾地，我沒有辦法提供標準答案。我所能做的，是盡量介紹多樣化的方法和線索，提供你自我覺察。

首先，我先簡單說明關於習慣的養成。我們為什麼無法持續去做一件事呢？從結論來說，因為大腦為了確保安全，有著「維持現狀，抗拒新變化」的功能。

我把這項功能稱為「習慣引力」。當我們想要養成新習慣或改變現有的習慣時，對大腦而言，這就是「新變化」，其中不分好習慣或壞習慣。大腦會拚命反抗這些變化，使得我們陷入三分鐘熱度的狀態。

另外，當我們的行為持續一段時間之後，大腦便會想要將這項行為「維持現狀」。我們之所以能夠不費吹灰之力地持續某項行為，是因為大腦已經進入了「現狀維持」的階段，而這正是習慣已經養成的狀態。

一旦養成了習慣，無論是減肥還是整理收拾，都很難會再回到原點。習慣分為許多種類，收拾整理、英語學習、寫日記、節省等習慣的養成時間需要一個月。而減肥、運動、早起、溝通、戒菸等關於身體節奏習慣的養成時間，則請以三個月為基準值。

接下來，這裡最重要的，是持續下去的動力。

能夠點燃你的動力，是「胡蘿蔔（快感）系列的開關」還是「鞭子（強制力）系列的開關」呢？雖然答案也因你想要養成的習慣而異，不過還是可以依據你的性格粗略分為前述兩種。

我自己大致上是屬於鞭子類型，如果「向周圍的親友公開宣示我要一大早去上班，斷了自己後路」，我的開關就打開了。

另一方面，胡蘿蔔類型的人則是以「如果我能夠一大早進公司，就喝杯好喝的咖啡」或「如果減肥成功，我就買下那件喜歡的衣服」等來自於獎勵的快感為主，來提升自己的興致。

▲打造理想人生的習慣大全。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全》。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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