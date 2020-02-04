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學「嬰兒步伐」踏出小小一步從0到1養成習慣　比完美主義者更容易持之以恆

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日記,筆記（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲要開始做一件事，可以用「嬰兒步伐」來設定目標踏出第一步，讓自己漸漸養成持之以恆的習慣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／古川武士
摘自／《打造理想人生的習慣大全：65個習慣開關，讓你輕鬆戒掉壞習慣、無痛養成好習慣》

從「這個我會」開始著手

有一個人持續十年每天寫日記，我問他什麼是他持之以恆的絕竅，他的回答是「不勉強自己。只寫一行也好，但每天都要寫。」

請繼續往下閱讀...

是的，這樣的「嬰兒步伐」正是行動與持續的真髓。

所謂的嬰兒步伐，是指要開始做一件事情時，像嬰兒踏出小小的一步。

你曾經有過這樣的經驗嗎？在付諸行動之前心情非常沉重，然而一旦試著踏出第一步後，便提起幹勁，一步步做下去。

我們的行動從「0」 到「1」 需要非常龐大的能量，然而從「1」到「2」或「3」，卻不需要這麼多的力氣。第一步需要最龐大的力道。

無法持續進行的人，幾乎都是完美主義者。

因此，他們不會想到日記只寫一行就好的辦法，總是提高門檻「要做就做到好，不好好做就沒有意義」。

可是無意識提高的門檻，卻變成基本的目標值，使你愈來愈無法採取行動或持之以恆。

以「嬰兒步伐」踏出第一步的習慣，是一個強而有力的對策，可以一口氣解決拖延、無法持續、無法付諸行動等煩惱。

重點在於徹底降低行動門檻，直到「很麻煩」、「害怕」、「不安」等感受不再出現為止。

還有一個重點是，為了能夠持之以恆，即使降低第一步行動的門檻，也絕對不讓行動歸零。

＜嬰兒步伐的具體設定方法＞
● 慢跑↓換上運動服
● 減肥↓午餐飯量減半
● 整理收拾↓只整理五分鐘、只把廁所打掃乾淨
● 戒酒↓三杯啤酒減為二．五杯
● 早上五點起床↓比今天早起十五分鐘

像這樣，你是不是就比較能踏出第一步了呢？
 

《打造理想人生的習慣大全：65個習慣開關，讓你輕鬆戒掉壞習慣、無痛養成好習慣》（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全：65個習慣開關，讓你輕鬆戒掉壞習慣、無痛養成好習慣》

★作者古川武士，關西大學畢業後，任職於日立製作所，2006年獨立創業，深感「無法持之以恆」是人生最大的課題，進而設立日本唯一一家以「習慣養成」為宗旨的顧問公司，開發獨創的習慣養成理論及技術，為個人或法人組織提供顧問服務或訓練課程；透過早起顧問服務，讓超過500位夜型企業人士轉變成為朝型。

有這樣的實績，是因為近年不斷為企業提供協助，並透過「朝型及高密度工作術的顧問服務」，提升朝型職務的生產力所致。持續在媒體推廣習慣養成的專門資訊。目前也在PRESIDENT Online維持每月兩次的專欄連載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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