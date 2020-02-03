如何改掉愛拖拉的壞習慣？　專家：採取「即刻執行主義」

▲在職場上，許多人總是喜歡把工作拖到最後一刻才完成。（圖／視覺中國CFP）



作者：古川武士

摘自：《打造理想人生的習慣大全》

【採取「即刻執行主義」】



假設你有一項工作是會議紀錄。

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延後書寫會議紀錄會讓事情變麻煩。

假設在會議過後三天才寫會議紀錄，你得花上一番功夫才能想起會議的內容，過程中會耗費龐大的能量。

那麼，什麼時候寫是最有效率的呢？

我在這裡引用C先生的經驗談。

C先生是部門定期會議的會議紀錄負責人。

會議每週召開，為了把會議記錄的工作壓力化為最少，他採取的是「即刻執行主義」。

他取得了部門主管和成員的同意，在會議中打開電腦，聚集高度的專注力，當場打字完成七成內容。

他會在走出會議室之後的三十分鐘內完成剩下的三成，並寄給與會者。

如果要讓「製作會議記錄」一直留在待辦事項的表單裡，接下來連三天都抱持著「啊，不寫不行了」的未完成感，然後到最後消耗不必要的能量在回想會議的內容上，不如當場就把它寫完是最輕鬆的。

為什麼呢？因為會議中和會議剛結束時，我們的精神狀態最能夠專注於書寫會議紀錄。

心有所想，就是最容易付諸行動的時候。當你在腦袋裡思考一項事情的瞬間，那就是做出判斷和付諸行動的最佳時機。

▲當你在腦袋裡思考一項事情的瞬間，那就是做出判斷和付諸行動的最佳時機。（圖／采實文化提供）



如果一件事情五分鐘就能完成，那麼不要拖延，「現在就做！」

當你將心思轉向其他事情的瞬間，就必須再一次啟動專注模式。

如果工作在短時間內就能做好，試著用「即刻執行主義」來完成。

想到就做，當下就是良辰吉時，沒有期間限制。想做的事情也是一樣，你實踐「即刻執行」的機會將愈來愈多。

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全》。