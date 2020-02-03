戒掉三分鐘熱度不難！　只要決定時間點+地點輕鬆養成好習慣

作者：古川武士

摘自：《打造理想人生的習慣大全》

在時機上下功夫

「只要決定什麼時候去做就好」，這個方法能大幅提升行動力。在行為動機科學中，有一項手法名為「有條件的計畫」（If then planning）就是透過明確決定出行動的時間點─「 什麼時候做？」「 什麼時候之前做？」可以讓行動變得更加容易。

假設上司要求你每週提交當週報告，下述兩種說法，哪一種指示是身為部屬的你比較能夠遵守的呢？

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1 請你每週確實提交當週報告！

2 請在每個星期五的下午四點之前，提交當週報告！

我想2的說法比較容易讓你完成行動。只要加上行動的時間點，大腦所接收到的強度就會大幅提高。

有研究結果顯示，「透過設定有條件的計畫，可以讓人們付諸行動的可能性多出三○○％」，由此可見這是一個相當有效的辦法。

有位經理人決定要「和部屬進行溝通」，然而在極其忙碌的情況下總是無疾而終。在他決定時間點，也就是「在朝會後花五分鐘和部屬面談」後，每天都做得到了。

我們在日常生活中，可以從幾個角度找到恰當的時間點，例如：「早上起床後馬上」、「在往返的通勤電車上」、「 走路時」、「 在辦公室自己的座位上等待電腦開機的那段時間」、「午餐時間」、「洗澡時間」、「睡覺前」等。

▲▼只要決定時間點，就容易養成習慣。（圖／采實文化提供）

此外，如果能在計畫中加入地點，就更容易在日常生活中付諸行動：

● 早上，＜在公司附近的咖啡店＞，花三十分鐘讀英文。

● 每天，＜在通勤電車內＞，花十分鐘計畫工作、安排優先順序。

● 在會議前，＜在休息室裡＞，花十五分鐘整理自己的意見。

像這樣，只要將時間點放進計畫裡，就能提升行動力和持之以恆的機率。

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全》。