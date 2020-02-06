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WHO秘書長不認大陸隱匿疫情　賴品妤轟：他是世衛韓國瑜嗎？

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▲▼▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

針對武漢肺炎疫情大爆發，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前在記者會中，一再讚頌中國抗疫透明且迅速有效，5日在被問到中國是否隱匿病情時，他表示「現在不能說有沒有」。對此，民進黨立委賴品妤6日痛批，這個回答與高雄市長韓國瑜有什麼不一樣，質疑難道「他是世衛韓國瑜嗎」。

世衛最新疫情報告指出，中國5日最新單日確診病例高達3,893例，總共24,363例，死亡491例，全球確診總數24,554例；根據中媒截至6日上午8點，單日確診案例增加3,697例，目前確診人數已達28,060人，死亡病例564例。譚德塞5日下午說明，過去24小時是新增病例最多的一天，但被問到中國是否隱匿病情時，則回答現在「不能說有沒有」。

因應口罩實名制販售上路，民進黨立委林楚茵等人發起「我罩你，你先領」活動，6日上午於捷運台北車站8號出口發送活動貼紙宣傳，並邀請民進黨立委吳思瑤、洪申翰、賴品妤、范雲等人一同出席宣傳。

▲民進黨立委舉辦「我罩你 你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林楚茵舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）

賴品妤表示，「疾病防疫之時，就是檢驗檯面上每個政治人物的態度跟人格之時」，這句話不只是適用台灣的政治人物，也包括世界衛生組織。她提到，譚德塞昨天被問及中國到底有沒有隱瞞疫情時，竟然回答「不能說有或者沒有」，痛批這個回答與韓國瑜有什麼不一樣，質疑難道「他是世衛韓國瑜嗎」。

林楚茵則說，當中國的手伸入各個世界組織，就會讓很多真相沒有辦法被看到，包括一個本來是需要維護全球人類健康福祉的WHO，卻在網路上被笑說變成「世界哈囉組織」。她說，美國與其他友邦力挺台灣加入世衛組織，這對台灣與全球在防疫上非常重要，台灣必須充滿自信，要相信自己的能力絕對可以做得到。

▲民進黨立委舉辦「我罩你 你先領」活動，立委賴品妤發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

吳思瑤也說，在WHO的相關事件中，顯見中國背後的政治黑手非常清楚，在武漢肺炎的相關措施中，更可以清楚看見「中國不折不扣是全球的Trouble Maker」，在國際組織的民主運作原則之下，中國的黑手不斷深入，未來中國的操作也都會適得其反。她認為，中國越用政治黑手打壓，正是為台灣開啟另外一扇窗，因此台灣也要好好把握這個契機，向國際宣揚醫療是台灣的軟實力。

洪申翰表示，台灣是全世界防疫陣線非常重要的一份子，台灣要用專業與實力做國際上的突圍，而非像中國用金錢攻勢、不當權力的方式控制，「只要我們的專頁夠，我相信不會被中國用金權方式封鎖，再讓他們繼續得逞」，世界上的友邦國家眼睛也都是雪亮的，能夠看出到底誰是國際社會真正需要的。

范雲則說，台灣只要防疫做得好，全民團結作戰，就可以證明「過去是我們需要WHO，未來是WHO需要我們」。

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