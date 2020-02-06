網封最美臉龐！一線女醫護「滿臉勒痕汗水滿面」…鏡頭前羞澀燦笑

▲湖北一女醫護照片，被網友讚最美笑容。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢新型冠狀病毒爆發以來，無數醫護工作者為千家萬戶的健康，戰鬥在抗擊肺炎疫情的第一線。微博有網友5日PO了一張來自湖北省天門市一家醫院的護士臉龐。圖片中，女護士脫下穿了12小時的防護服，滿臉都是壓痕與汗水，但還是對著鏡頭羞澀燦笑。網友淚目狂讚，「最美麗的一張笑臉。」

微博網友「媒體人張曉磊」4日下午17點發文稱，「當她脫下穿了12小時的防護服，滿臉都是壓痕與汗水，卻依然露出微笑時，我知道，病毒從未戰勝希望，當這張照片出現在我們面前的時候，隔著電腦螢幕眼眶都濕潤了，我們不知道您的名字，但依然對您感謝和敬佩！」

網友看後，紛紛淚目狂讚，「歷史會記住你這張無私美麗的臉」、「向白衣天使致敬！在肺炎面前，我們的醫生義無反顧的堅守崗位，沒有退縮，戰鬥在防疫第一線，向廣大醫務工作者，向專家教授，致敬」，「感恩！你們真的太偉大了」、「荊棘桂冠」。

也有網友心疼表示，安全才是最重要的，「很美，但是依然想說12小時一個班很容易出問題的，不希望看到任何醫務人員被累死的新聞」網友紛紛呼籲，在湖北省一線救助的醫護工作強度大，防護條件很多還很差，「請大家幫幫在第一線打仗的醫護人員吧。」