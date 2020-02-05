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落實推動「陽光法案」　新北警察局公職人員財產申報公開抽籤

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▲ 落實推動「陽光法案」 新北警察局公職人員財產申報公開抽籤。（圖／新北市警察局提供）

▲ 落實推動「陽光法案」，新北警察局公職人員財產申報公開抽籤。（圖／新北市警察局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局5日下午在3樓第1會議室辦理「108年公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，由局長陳檡文親自主持，自該局108年申報財產的1077位義務人中，依法務部規定比例10%採無條件進位方式，抽出108人進行實質審查，再由其中抽出3人進行前後年度財產比對，並由該局政風室辦理後續審查作業。

局長陳檡文表示，為落實陽光法案公職人員財產申報之意旨，期許公職人員清廉自持，藉由義務人誠實申報財產，及政風室審查有無財產異常增加等情事，遏阻可能涉及之不法或貪瀆行為，以樹立公職人員清廉之形象。因該局申報義務人多達1077人，本次抽籤作業採電腦隨機亂數取樣，力求程序公正、公開，充分展現行政透明，作業方式兼顧嚴謹及效率，深獲同仁好評。

近年來，該局致力推動財產申報授權機制，108年度定期申報之義務人共792人，完成授權查調者計776人，授權比例達97.98%，並有逐年提高趨勢，政風室特別呼籲同仁多利用網路24小時申報服務及授權法務部向地政、監理、金融等機構查調，即能在定期申報時上網下載，並由電腦自動帶入財產資料，更重要的是能避免自行查調填報時發生錯誤，可謂省時又簡便，讓義務人不再視財產申報為畏途，將更多時間投入為民服務的各項工作。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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