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口罩配量少電腦又當機！台南民眾傻眼乾等...藥局嘆：事先都沒測試嗎？

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記者林悅／台南報導

為解決民眾買不到口罩防疫問題，中央從6日起採實名制，由民眾持健保卡前往健保藥局購買，每人每週1次，1次買2片口罩，6日首日實施，台南市健保藥局多為上午9時開賣，雖無明顯排隊搶購口罩情況，但有健保系統連不上線情況，台南市衛生局指出係同時間大量登入所致。

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

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▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

2月6日開始實施實名制購買口罩，民眾可持健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，不僅口罩數量相當有限，更發生無法登入健保系統的狀況，台南市衛生局表示，大量、同時登入系統，塞車是可預期的狀況。

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市健保藥局尚無民眾大排長龍搶購口罩情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

部分藥局老闆表示，6日上午9時開賣，雖並無民眾大排長龍情況，但完全無法登入健保系統，這樣要如何販售？民眾也只能乾瞪眼；藥局老闆指出，成人口罩只有200片、兒童口罩50片，不僅口罩數量相當有限，現在又發生健保系統塞車的狀況，他質疑「衛生單位事先都沒測試嗎」？

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

▲有的健保藥局貼公告下午才販賣口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，也有健保藥局是下午4時30分才開賣，也有晚上8時才開賣，藥局藥師指出，每家健保藥局業務量與性質不同，可自訂販賣口罩時間，像他們的藥局與基層診所合作，主要是提供診所處方用藥，白天時段根本無時間提供販賣服務，只能利用晚上提供販賣口罩服務。

台南市衛生局表示，同時間、大量的登入健保系統，會發生無法登入的情形，這是可預期的狀況，再次登入即可，請民眾耐心等候，把口罩留給生病的體弱人員或分流購買，另外重複無法登入可請藥局直接問健保署。

衛生局強調，在諸多權衡之下，採實名制購買口罩是目前最適宜的處理方式，請民眾體諒。台南市衛生局長陳怡親自到無健保藥局地區的龍崎衛生所，關心發放情形，現場十分順暢。

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，自武漢肺炎爆發以來，隨著疫情延燒全球，全國人人瘋搶口罩，中央決定採口罩實名制，將從2月6日開始施行，市民須持健保卡至台南市5百多間健保特約藥局購買，本次口罩實名制規定，7天僅可購買兩片，兩片價格10元，提醒市民應留意購買規定，領購規則依身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，需在週一、週三、週五與週日到藥局購買，如果身分證最後一位數為0、2、4、6、8，需在週二、週四、週六及週日到藥局購買。此外，週日雖然不限制購買者，但藥局週日是否有營業，民眾也要注意。

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

衛生局說，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；6日上午9時之後，民眾可上健保署口罩庫存查詢系統，了解附近藥局還有多少口罩數量。衛生局指出，大部分藥局從早上9時起開始販售口罩，但由於少部分健保特約藥局，每天皆有固定的處方箋要調劑，因此開始販賣口罩的時間會延後，建議市民可先尋找最近的健保藥局，打電話詢問口罩開始販售時間，以免白跑一趟。

▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市部分健保藥局因業務性質與業務量關係，並非上午9時統一開始販賣口罩，請民眾務必先電話洽詢，各藥局販賣時間，以免白跑一趟。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市衛生局長陳怡，親自到無健保藥局地區的龍崎衛生所，關心發放情形，現場十分順暢。

衛生局建議民眾，可以先依地圖（https://reurl.cc/xD5kYV）尋找最近的藥局，打電話詢問口罩開始販售時間，再過去買，以免白跑一趟。

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