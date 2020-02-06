影／口罩實名制上路　彰化民眾怨聲載道：領2個口罩還得等7天

記者唐詠絮／彰化報導

口罩實名制6日上路，中央上午8點電腦開通連線，健保藥局為了要測試系統不敢貿然讓民眾領取，但24小時藥局早已被領一空，門口也貼上「口罩完售」的通知，而另一家藥局外面一早8點多便排滿等待的長長人龍，雖然準備了5台電腦應急，但還是忙翻天，民眾抱怨連連，領了2個口罩後，還要等1星期，怎麼夠。

▲口罩實名制上路，藥局忙翻天。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲藥局的護理師先檢查每個排隊民眾的健保卡。（圖／記者唐詠絮攝）

記者上午實地前往藥局看民眾領口罩情形，有藥局藥師說，8點電腦連線才開通，還得操作測試，請民眾先回晚點才能領；也有另一家藥師說人手不足，先給領藥民眾優先，要領口罩的必須等下午，還有的藥局須等晚上才能領取。

▲24小時的健保藥局則是貼口罩售完通知。（圖／記者唐詠絮攝）

而位於員林市的日信藥局，則區分為2樓領藥與1樓領口罩分流，大門口貼公告10點領口罩，一早便有等著洗腎、復健的民眾趕忙著前往排隊，這一等等了1小時30分鐘才領到2片口罩，藥師還不斷的到門口安撫民眾，1周洗腎2次的賴姓婦人說，這2片口罩要用7天，用完就沒有了，未來還要進醫院洗腎不知道怎麼辦，為了省著用，現在外出都戴著棉口罩。

▲藥局早已經將口罩整理好擺在一旁。（圖／記者唐詠絮攝）

而另一名牙醫系的黃姓學生戴著活性碳口罩到場排隊，在受訪時也說，2片口罩真的不夠用，雖然現在學校延後開學，但未來回校實習還是得面對病患，希望校方能先準備口罩，以備不時之需。





▲牙醫系學生希望開學後學校能為學生準備口罩備用。（圖／記者唐詠絮攝）

民進黨部主委邱建富上午也代表總統蔡英文到藥局，對現場所有排隊領口罩的民眾喊話，非得出入醫院時才需要戴口罩，一般健康的人無須戴口罩，外出記得洗手用拱手代替握手，把口罩留給需要的人，希望全民共體時艱。

▲彰化民進黨部主委邱建富呼籲民眾，「我ok你先領」。（圖／記者唐詠絮攝）

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