基隆藥局8點準時發號牌！配合系統…民眾晚上再領回「口罩+健保卡」

▲口罩實名制6日上路，基隆藥局以先發放號碼牌方式，節省民眾排隊時間。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

口罩實名制6日開始上路，原定早上8點要開賣，但因健保署登陸系統出狀況，不少藥局紛紛延後開賣時間，而基隆則有藥局為了不耽誤排隊民眾時間，8準時發放號碼牌，民眾先繳交健保卡後，晚上6點到9點期間再來將口罩領回。

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▲葉瀞雅藥師表示，因健保署剛上線網路不順暢，為不耽誤民眾時間就讓大家先領號碼牌。（圖／記者郭世賢攝）

▲健保署系統一早剛上線疑網路不穩出現問題。（圖／記者郭世賢攝）

基隆一藥局早上8點開始營業發放口罩號碼牌，9點半不到成人口罩就已確定售鑿，僅剩兒童口罩仍有一點存貨。葉瀞雅藥師表示，因為今天健保署系統剛上線，網路還不是那麼順暢，為了不耽誤民眾時間，就先讓大家領號碼牌，確定可以領到口罩者即可先行返家，稍晚待網路比較順利時再替大家做實名登錄，民眾可於晚上6點到9點來領回口罩跟健保卡。

排隊民眾紛紛表示，因現在出入公眾場所都要戴口罩，基於衛生1天1個用完就丟，家裡口罩根本不夠用，認為政府規劃7天領2個實在太少！但也有其他居民表示，現在共體時艱，大家互相配合一下，讓口罩優先給更需要的人最重要。

另有一名來領藥想順便買口罩的宋姓小姐稱，日前在光南有買到，但後來發現上方未標示醫療用，所以就想說還是來藥局買比較安心，但因她與小孩的身分證尾數都是基數，今天不能買，明天又要上班，只好擇日再來碰碰運氣。

▲▼藥局開店一個半小時，成人口罩號碼牌已發放完，民眾幸運拿到100號。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆宋姓民眾來領藥順便想買口罩，但因身分證號碼尾數是基數，只好擇日再來。（圖／記者郭世賢攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！