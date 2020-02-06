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藍營議員：徐正文是「退群魔人」　他欠社會一個交代

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲湖北台商救援會會長徐正文遭質疑在名單上動手腳，遭到外界砲轟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者范姜士航／綜合報導

武漢返台包機爆出人數比名單多3人，其中1人是確診病例，甚至部份人員與當初預設名單不符，並不是老弱婦孺而是陸籍配偶，讓外界議論紛紛，居中協調的湖北台商救援會會長徐正文，遭質疑在名單上動手腳，藍營議員黃健豪就在臉書爆料，「徐正文從以前就愛自力封號也是退群魔人」。

武漢首批247人3日深夜包機返台，多了3個人不在名單上等爭議，衛福部長陳時中也因為首批返台的一名確診病患，留下了男兒淚。另外，有病患及老弱婦孺以為能順利登機，卻被排除在名單之外。徐正文為了居中安撫，搶先宣布會有第二批包機，但陸委會根本還沒跟大陸方面談妥。

國民黨台中市議員黃健豪今(6)日就在臉書表示，武漢返台包機弄得滿城風雨，講一個國民黨發生在他身上的小事件。過去中央委員們有一個群組，有一次幾個中央委員在群組裡批判了徐正文幾句，然後徐正文就把那些人退出群組了，然後，黃健豪也讓徐正文退群，後來徐正文很生氣，一直強調他是那個群的版主，所以等他找人把他加回群之後，就把黃健豪退出了。

黃健豪也提到最奇怪的是，「他自封為湖北台灣同胞返台救援會會長，這才又讓我想到之前的事，他總是自封自己是什麼版主、會長，但是他待過湖北嗎？」而且黃健豪也以個人的人格和經驗擔保，徐正文真的不代表國民黨，並直言若從此沒包機載人回來，才真的是千古罪人！徐正文真的欠社會一個交代。

網友對此在下方留言，「就是韓粉事件被退群」、「他還裝傻到底」、「從徐正文就可以看出進入國民黨的體制是多簡單，只要有閒臉皮夠厚到處亂蹭就可以當上中央委員」、「同鄉會說武漢的人不認識他，到底哪邊出了問題」、「一針見血」。

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