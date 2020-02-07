武漢肺炎抗病毒特效藥瘋傳　鍾南山籲「一定要通過倫理審查」

記者黃翊婷／綜合報導

近日瘋傳新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）出現特效藥，大陸國家衛健委高級別專家組長鍾南山5日提醒，還是要注意有沒有走完必要的程序，而且一定要通過倫理審查，該按臨床規矩來的還是得照做。

《央視新聞》微博PO文中提到，鍾南山5日針對最近熱議的抗病毒「特效藥」進行回應，他表示，臨床實驗可以加快綠色通道，但必須走程序，「很多實驗室找到一個苗頭，就希望馬上完全進入臨床，這個要小心，倫理審查一定要通過，臨床醫生還是要按臨床的規矩來做。」

▲央視新聞PO出鍾南山的影片，許多網友都覺得他看起來相當疲憊。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

根據大陸官方發布的最新統計數據顯示，疫情最嚴重的湖北省6日0時至24時一共新增2447例確診病例、69例死亡，累計確診病例為2萬2112例、817例治癒出院、618例死亡，目前仍在院治療的有1萬5804例（重症3161例、危重症841例），追蹤密切接觸者達10萬1599人，尚有6萬4057人仍在接受醫學觀察。

由於全球已有許多國家陸續出現武漢肺炎確診病例，各國口罩數量幾乎都不足供應，到底哪些人該戴口罩，鍾南山也曾出面證實，其實沒有必要每次出門都更換口罩，在疫區或公共場合應該要戴，只要脫戴時保護好，就可以繼續使用。

▼北京民眾外出都會戴口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

鍾南山針對疫情提出9大重點：

1.未來10天至兩周左右有望出現高峰。

確診數量目前持續升高，可能還會持續一段時間，鍾南山認為不會太長，判斷此次疫情有望在未來10天至兩週左右出現高峰，需加強防控，特別要向武漢這個英雄城市表示感謝，他們做出了重要的犧牲和貢獻。

2.病死率比H7N9等低，但比普通流感高。

鍾南山指出，截至2月2日，確診病例病死率大概是2.3、2.4%。因為患者集中，武漢病死率要高於外地；與H7N9、MERS、H5N1相比，病死率相對低，但比普通的流感要高。

3.要關注糞口傳播。

4.研究基本支持病毒來源於蝙蝠。

針對新型冠狀病毒（2019-nCoV）的基因組的分析研究表明，與SARS-CoV有79.5%的相似性，和蝙蝠來源CoV有96%的相似性，基本上支持2019-nCoV來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主目前還需要研究。

5.至少7個小分子藥物處於不同臨床研究階段。

至今雖還沒有針對性的特效藥，但現有至少7個針對病毒RNA聚合酶或蛋白酶的小分子藥物，包括CR3022抗體藥物都處於不同臨床研究階段；相關疫苗的研發也在開展中，但距離臨床應用尚需時間。

6.最有效的方法仍是「早發現、早隔離」。

鍾南山表示，目前全國的疫情仍處於上升期，從外地回到武漢的人，10多天潛伏期過去，沒病也就沒事了，生病的話可能已經在當地治療。

7.疫情防控面臨三大問題與挑戰。

首先，疫情局部集中爆發，醫療資源匱乏。第二，尚需做好患者分流，減輕定點醫院壓力。第三，需切實做好院感防控。

8.無症狀感染者應如何防控？

鍾南山指出，無症狀感染者不是很多，絕大多數與確診病人接觸過，或有武漢接觸史才去做檢測，只要檢測是核酸陽性，就一定要隔離。

9.普通群眾不需要用N95口罩。

鍾南山指延，口罩沒必要每次換著用，一般是戴4個小時，只要保護得好，把貼臉的那一面疊起來，脫口罩時手不要沾它，這樣放的話就可以繼續用。