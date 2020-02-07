白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎爆發影響層面廣，各大網路社群平台陸續出現許多歧視黃種人的相關貼文；日前流傳一段影片，一名加拿大白人男子對華裔女子開玩笑說「妳的新型冠狀病毒掉下來了」，再度引發許多人不滿，認為「開完笑也要看對象」。

▲白人男解釋自己和很多人都開了同樣的玩笑，「你掉了東西，是冠狀病毒！」（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

影片中，華裔女子坐在轎車副駕駛座，由說著普通話的男子負責開車，兩人對前車大鳴喇叭要和對方對峙。該女子相當有禮貌地告知對方，不應該看到她黃皮膚就認定她是中國人，而且拿新型冠狀病毒對華人開玩笑是非常歧視的言論，卻立刻挑起了白人男子的情緒。

▲▼白人男子認為這只是玩笑，不應該太當真。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

白人男子躬起身體表達詫異，並說自己已經拿同樣玩笑對至少10個人說過，也包括其他膚色的人種，「只因為妳認為這樣是種族歧視，那妳自己本身就是個種族歧視者」。他解釋這是一個笑話，自己根本沒有歧視問題，但當女方想繼續理論時，他只是大叫一聲就關上車門離去。

事實上，類似的和種族有關的病毒笑話已在網路上廣傳，面對面開玩笑也不少見。一名華裔女網友在推特上發文，要大家不要去雪梨的一間咖啡廳，因為那裡的店員專開一些種族玩笑。

▲對方惱羞成怒走人，華裔女比出YA手勢，祝對方好運。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

一名21歲生日剛過的男網友也發推抱怨，6天前在酒吧慶祝生日，卻被酒保和其他酒客認定是中國人而踢出酒吧，「是在哈囉？可以告訴我，我這是哪一種中國人？」

各種有關病毒的網路迷因圖（或稱哏圖，meme）也開始出現，包括「當你在最愛的中國餐廳聽到廚房傳來咳嗽聲」、「當你的中國朋友開始咳嗽」等。