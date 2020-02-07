　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎爆發影響層面廣，各大網路社群平台陸續出現許多歧視黃種人的相關貼文；日前流傳一段影片，一名加拿大白人男子對華裔女子開玩笑說「妳的新型冠狀病毒掉下來了」，再度引發許多人不滿，認為「開完笑也要看對象」。 

▲▼白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

▲白人男解釋自己和很多人都開了同樣的玩笑，「你掉了東西，是冠狀病毒！」（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

影片中，華裔女子坐在轎車副駕駛座，由說著普通話的男子負責開車，兩人對前車大鳴喇叭要和對方對峙。該女子相當有禮貌地告知對方，不應該看到她黃皮膚就認定她是中國人，而且拿新型冠狀病毒對華人開玩笑是非常歧視的言論，卻立刻挑起了白人男子的情緒。

▲▼白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

▲▼白人男子認為這只是玩笑，不應該太當真。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

▲▼白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

白人男子躬起身體表達詫異，並說自己已經拿同樣玩笑對至少10個人說過，也包括其他膚色的人種，「只因為妳認為這樣是種族歧視，那妳自己本身就是個種族歧視者」。他解釋這是一個笑話，自己根本沒有歧視問題，但當女方想繼續理論時，他只是大叫一聲就關上車門離去。

事實上，類似的和種族有關的病毒笑話已在網路上廣傳，面對面開玩笑也不少見。一名華裔女網友在推特上發文，要大家不要去雪梨的一間咖啡廳，因為那裡的店員專開一些種族玩笑。

▲▼白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

▲對方惱羞成怒走人，華裔女比出YA手勢，祝對方好運。（圖／翻攝自YouTube「Debbie Chen」）

一名21歲生日剛過的男網友也發推抱怨，6天前在酒吧慶祝生日，卻被酒保和其他酒客認定是中國人而踢出酒吧，「是在哈囉？可以告訴我，我這是哪一種中國人？」

各種有關病毒的網路迷因圖（或稱哏圖，meme）也開始出現，包括「當你在最愛的中國餐廳聽到廚房傳來咳嗽聲」、「當你的中國朋友開始咳嗽」等。

ET快訊
「女星為千萬代言假掰裝熟」指向范瑋琪　黑人護妻怒：夠了吧太惡
台灣人莫斯科地鐵「戴口罩被打」！　俄國男巴頭咆哮：你是有病嗎
藥局囤積97萬片口罩被抓包　老闆曝「進貨關鍵」說話了
「吹哨人」李文亮過世　數萬名微博網友2字怒罵湖北官員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　義大利境外感染確診增至3例

白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視

川普彈劾案無罪釋放　痛罵政敵：邪惡又腐敗！

日專家估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％　「感染人數可能破10萬」

世衛：武漢肺炎疫情進高峰期　現在談還太早

台灣人莫斯科地鐵「戴口罩被打」！　俄國男巴頭咆哮：你是有病嗎

「悼念李文亮醫師」　世衛組織發文：稱頌他為防疫所做的貢獻

日本的「殘念檢疫」慢半拍　日人狂讚台灣：防疫嚴格迅速

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

快訊／本州東部外海規模5.6地震！關東有感　網：好噁心的搖法

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　義大利境外感染確診增至3例

白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視

川普彈劾案無罪釋放　痛罵政敵：邪惡又腐敗！

日專家估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％　「感染人數可能破10萬」

世衛：武漢肺炎疫情進高峰期　現在談還太早

台灣人莫斯科地鐵「戴口罩被打」！　俄國男巴頭咆哮：你是有病嗎

「悼念李文亮醫師」　世衛組織發文：稱頌他為防疫所做的貢獻

日本的「殘念檢疫」慢半拍　日人狂讚台灣：防疫嚴格迅速

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

快訊／本州東部外海規模5.6地震！關東有感　網：好噁心的搖法

快艇搶贏湖人！3方交易得到莫里斯　尼克換到哈克雷斯+2020首輪籤

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　義大利境外感染確診增至3例

運動內衣有口袋？NIKE創新一片式好拆解清洗　專為亞洲女孩量身訂做

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！　黑人護妻怒開戰：夠了吧太惡劣

白人男笑「妳掉了冠狀病毒」　華裔女追車錄影：這是歧視

藍議員「一個口罩用3天」讚政府防疫做得好　勸在野黨別添亂

女轉傳假消息「第8例收治在…」：烙賽不敢出門　被罰3萬

灰狼如願得到羅素搭配唐斯　威金斯轉戰勇士！金州又收集兩選秀權

大澤隆夫也想加入「放浪家族」問試鏡　岩田剛典：我跟HIRO商量一下

中職／全「猿」戴口罩出發石垣島　洪聖欽、藍寅倫因傷退出

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

國際熱門新聞

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

和平醫院翻版！南韓光州醫院封院

日人讚台灣：防疫嚴格迅速

中國搶註武肺新藥專利　美藥廠2016年早申請

世衛組織發文：悼念李文亮醫師

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

世衛：現在談武漢肺炎高峰期還太早

日估計武漢肺炎死亡率0.3％至0.6％

年輕媽罹急性骨髓性白血病　一周後離世

俄13歲小妹「肚皮明顯隆起」老媽逼驗孕　結果震驚全國

即／日本東部外海　規模5.6地震

彭博：中國犧牲一省保全世界

超高票入主WHO　譚德塞黑歷史曝光

川普脫身彈劾案　罵政敵：邪惡腐敗！

更多熱門

相關新聞

藍議員讚防疫做得好　勸在野黨別添亂

藍議員讚防疫做得好　勸在野黨別添亂

口罩實名制6日正式上路後，各界依然有許多不同的聲音。國民黨籍台北市議員李明賢在政策實施前一天，曾於政論節目上直言，政府其實在防疫方面做得還不錯，不應該去苛責，雖然口罩數量還是一個問題，但在野黨也不應該去添亂，畢竟口罩徵用後一定有分配，只是資訊應該公開、透明化，同時加強對民眾的宣導，這樣才能把資源留給真正需要用的人。

女轉傳疫情假消息　被罰3萬

女轉傳疫情假消息　被罰3萬

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

武漢「方艙醫院」內部照流出　管理員：出事概不負責

李文亮病逝　微博停在「確診了」

李文亮病逝　微博停在「確診了」

川普脫身彈劾案　罵政敵：邪惡腐敗！

川普脫身彈劾案　罵政敵：邪惡腐敗！

關鍵字：

新型冠狀病毒武漢肺炎加拿大華人歧視北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

國台辦：東航申請3天執飛5航班

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

陸配確定被第二梯包機除名　她淚訴

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

張雅琴狠嗆徐正文落淚「知道狀況大了」：霸王硬上弓啊

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂玩

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

更多

最夯影音

更多
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面