WHO上挺台灣！美大使首度為台發聲　德代表歐盟27國表達支持

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

世界衛生組織（WHO）今年執行委員會議因武漢疫情受高度關注，台灣被不當排除也成為焦點，除邦交國發聲，美國駐日內瓦大使站上第一線，德國更代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。

第146屆世衛執委會自2月3日至2月8日在日內瓦舉行，今天討論緊急公共衛生事件防範與應對議程，由於自武漢爆發的2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus,2019-nCoV）疫情擴大，全球會員國高度關注這項議題，而世衛排除台灣更成為發言焦點。

據外交部統計，開會迄今已有史瓦帝尼（發言2次）、巴拉圭、瓜地馬拉（發言2次）、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦發言廷台。此外理念相近國家則包括美國、日本、德國代表歐盟27個會員國等、英國、澳大利亞、紐西蘭及比利時。

其中美國駐日內瓦大使布倫博格（AndrewBremberg）親自在第一線發言，表示由於武漢肺炎迅速擴散，台灣是受疫情影響地區，世衛在技術上必須呈現清楚可見的台灣公衛數據，並直接與台灣公衛當局合作，協力採取行動。

據涉外人士表示，今年是首度有美國駐日內瓦大使親上火線為台發聲，拉高層級顯示美國對台灣參與世衛的支持，特別是布倫博格的身分是美國在聯合國紐約總部之外，另一重要組織的領導人。

且今天美國在上午會議結束前針對中國指責炒作台灣議題時，另一位出席發言代表也立即回擊，重申布倫博格先前發言立場，請其它國家不要試圖在答辯過程中把問題政治化。

除美國外，歐盟今年則是自2017年以來的首度聯合發言，也展現對台支持，德國代表歐盟27會員國聯合發言表示，面對全球疫情合作至關重要，務必避免訊息出現缺口，沒有任何區域應被遺落在資訊分享過程之外。

此外，日本、英國及比利時也以間接方式提到台灣。日本表示預防公共衛生緊急事件及強化回應措施十分重要，不應讓特定地區無法參加世衛，甚至無法以觀察員身分參加而造成缺口。

英國則認為緊急事件可能持續傳播蔓延全球，因此納入有能力貢獻且處於緊急情況的夥伴，將是確保全球公衛最重要關鍵。比利時強調包容性的重要性，即不遺漏任何人。

至於在邦交國方面，今天包括海地、宏都拉斯、瓜地馬拉、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯和諾魯都有發言。

海地表示，新型冠狀病毒疫情證明不能排除任何一個國家，很遺憾台灣不能受益世衛相關活動，面對全球性的疫情威脅，呼籲讓台灣以觀察員加入世衛，確保2300萬人不會被遺漏。

宏都拉斯指出，世衛應確保任何國家任何區域都不被遺漏，需將台灣納入全球衛生體系之中。馬紹爾群島呼籲世衛撇開政治因素不遺漏任何人，病毒不會停止在邊境，應確保沒有人受到風險威脅，盼讓台灣參與世衛技術性會議。

聖克里斯多福及尼維斯發言指出，擊敗這波疫情唯一方法就是全球各國團結合作。籲請世衛持續提供建議給全球各國及個人，並完全納入台灣及其防疫工作的專業與經驗，因為全球疾病管制體系不容有任何缺口。

諾魯則強調持續排除像台灣這樣的國家將造成缺口，危及全球面對公共衛生緊急事件，該國與其它國家共同支持「不遺漏任何人」，支持台灣應以觀察員身分被納入世衛及其技術會議。