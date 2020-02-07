藍議員「一個口罩用3天」讚政府防疫做得好　勸在野黨別添亂

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記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制6日正式上路後，各界依然有許多不同的聲音。國民黨籍台北市議員李明賢在政策實施前一天，曾於政論節目上直言，政府其實在防疫方面做得還不錯，不應該去苛責，雖然口罩數量還是一個問題，但在野黨也不應該去添亂，畢竟口罩徵用後一定有分配，只是資訊應該公開、透明化，同時加強對民眾的宣導，這樣才能把資源留給真正需要用的人。

李明賢在5日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，以台灣來講，武漢肺炎的疫情其實還在控制當中，「政府防疫做得還不錯，這個不應該去苛責」，但是口罩實名制一推出就正反意見不斷，讓民代們投訴電話接不完，「我遇到一個（阿伯）要洗腎，一個禮拜要洗3天，因為年紀比較大，家人要陪他，所以一個禮拜至少需要6片口罩。」

▲民眾前往衛生所排隊領口罩。（圖／記者黃孟珍攝）

「我從台北市議會要出來，警衛拿了一盒口罩準備要發，我說我好像看到黃金一樣，但警衛真的要戴嗎？」李明賢認為，現階段台灣的疫情沒有立即的危機，口罩應該是給像洗腎阿伯這類真正有需求的人，「所以我覺得政府真的，第一個除了資訊公開透明，到底現在有多少量，假設一天產能是320萬份，它一定有分配民生用、商用或者第一線醫療用，這個一定有做分配，大家可以共體時艱，在野黨這時候也不應該去添亂。」

此外，李明賢也點名台北市長柯文哲做了壞示範，「第一天他不是沒戴口罩嗎？他說要看他，等他戴的時候大家就要跟著戴，我覺得那個有影響到，大家會怕」；他也建議，政府應該要多加宣導如何戴口罩，哪些該戴、哪些不用，「一個口罩老實講我用3天了，6日開始我也不會去搶，大家要把你的配給留給需要用的人。」

▼李明賢肯定政府在防疫上的努力。（圖／記者李毓康攝）