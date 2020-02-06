影／田寮衛生所口罩開賣傳當機！所長回應了…他實際操作：1人執業的藥師會很辛苦

記者翁進忠、戴若涵／高雄報導

武漢肺炎疫情全球警戒！全台瘋搶防疫物資，口罩更是一罩難求，行政院決定實施口罩實名制，但代售服務偏鄉民眾的高雄市田寮區衛生所6日上午8時正式上路時，一度傳出因電腦系統出狀況，被迫延到10時才開賣，衛生所所長也出面澄清，藥師則曝光操作系統的流程。

▲▼田寮衛生所一度傳出「系統當機」延後開賣口罩的消息。（圖／記者翁進忠攝，下同）

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行政院3日拍板口罩實名制，6日起購買口罩需比照慢性病處方簽，民眾要到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，每人7天內限購2片，1片的價格則降價為5元。為了分散購買人潮，身分證字號末碼「單號者」可於每週一、三、五購買，「雙號者」則於每週二、四、六購買，週日則不限制。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，但1人限代持1張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下的兒童健保卡購買。

而高雄市其中5個行政區境內沒有健保特約藥局，改由當地衛生所代售，包括那瑪夏、桃園、茂林、田寮、永安。6日實名制上路，田寮衛生所外早早就有民眾排隊，一度傳出因電腦系統當機，口罩改為上午10時開賣。

但衛生所所長出面澄清，表示系統上午9時才正式開通，並非電腦當機，最後如期9點開賣，雖然偶爾會因網路壅塞問題，造成停頓的情況，但功能正常。

▲▼藥師解說操作流程。（圖／記者翁進忠攝，下同）

衛生局藥師也曝光「防疫口罩管制系統」實際購買操作程序。他表示，系統僅授權醫事人員可用，藥師插入健保卡通過醫事人員認證，按下資格審核讀取健保卡後，網頁會跳出成人、兒童，身分證末碼單號、雙號，也有防呆機制，若非當日可購買者無法填入，最後健保卡寫入，完成上述手續後，藥師仍要手寫實名登記，再交由衛生局人員。

藥師透露，田寮衛生所分到口罩數量為成人200片、兒童50片，而上述系統操作流程若是「1個人執業的藥師會很辛苦」，需要民眾耐心等候。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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