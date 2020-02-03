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驚悚撞擊畫面曝！彰化聯結車「高速猛撞8車」衝破水泥護欄…機車騎士爆頭慘死

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記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區入口大橋3日上午發生一起嚴重車禍！現場一輛聯結車要出匝道時，疑似剎車失靈，竟直直衝破路邊護欄，翻落橋下，過程中猛撞8車，釀成1死3傷的事故，其中一名機車騎士到院前身亡，如今撞擊瞬間也曝光。

▲▼彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼彰濱工業區車禍，聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲▼彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

駕駛著聯結車的陳姓駕駛，3日上午9時57分行經省道台61線西濱公路匝道時，竟高速直衝向在匝道口處的4輛轎車，接著又猛撞在對面停等紅燈的4車，其中包括2輛貨車、1輛休旅車、1部機車，但這還沒完，聯結車接著撞破水泥護欄，翻落鹿港吉安水道，聯結車頭身分離。

透過民眾提供的撞擊畫面可發現，事發時，陳姓駕駛高速行駛，當時撞擊力道相當猛烈！而事故現場滿目瘡痍，橋邊破了一個大洞，地上滿是水泥碎片，遭撞的車體零件也散落一地，整起事故釀成1死3傷的悲劇，其中機車騎士當場爆頭慘死，橋邊還留下斑斑血跡，相當駭人。

▲▼彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲▼聯結車高速撞8車，釀成9車連環車禍。（圖／民眾提供，下同）

▲▼彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞，現場畫面曝光。（圖／民眾提供）

警消人員獲報到場處理，趕緊將陳姓聯結車駕駛及另外2名受傷的車輛駕駛送醫治療。詳細詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，現場聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼由於撞擊力道猛烈，水泥護欄頓時破了一個大洞，聯結車翻落橋下。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，現場聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化縣鹿港鎮彰濱工業區車禍，現場聯結車與3輛自小客車及1輛重機發生擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲機車騎士當場身亡，現場留下斑斑血跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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