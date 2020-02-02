里長爆料：武漢返台留假資料…失聯女找到了！人在桃園「已被撤銷列管」

記者戴若涵／綜合報導

武漢肺炎疫情全台警戒！1日傳出一對1月16日自武漢返台的男女，竟在入境資料卡上填寫假資料，導致里長訪視時，完全找不到人，引發外界關注，北檢也分案調查。其中一名馮姓男子1月31日在新北市被找到，2日上午主動赴派出所說明，至於另名戶籍地在桃園的陳姓女子2日也被找到了。

▲武漢肺炎疫情全台警戒，日前一名里長爆料，有男女武漢返台留假資料趴趴走。（示意圖／記者林悅翻攝）

台北市大安區錦華里里長溫美珠日前表示，社區內有2例從武漢入境的民眾，孰料，2人竟填寫假資料，手機為空號聯繫不上人，而里長會同警方到對方填寫的居住地址查訪時發現，該處是一棟住商混和大樓，該址為失聯馮男的前公司。

▲里長溫美珠透露，這對男女1月16日入境，里幹事27日訪查無果，30日再訪發現是假地址。（圖／東森新聞）

年約60歲的馮姓男子2日上午赴派出所說明，表示返台後有進行自主隔離，並未出現病徵，1月31日曾與疾管局聯繫，2日凌晨再度致電疾管局，並出面自清。

至於另名戶籍地在桃園的陳姓女子，終於在2日找到人了！桃園市政府民政局2日會同警方、里長登門找到陳姓女子，查出陳女返台無發燒等相關症狀，目前已超過14天自主管理期，已解除列管。

▲馮姓男子遭指控留假地址、電話，2日上午出面反駁。（圖／記者邱中岳翻攝）

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