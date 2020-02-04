帶小三道館內激戰！金牌教練「猛撞不停」弄壞沙發…正宮一見監視器崩潰

▲金牌教練道館內偷情被正宮抓包。（圖／突發中心翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一間知名跆拳道館已婚負責人兼教練，與另名女子大搞婚外情，還將對方帶進館內激戰，正宮見到道館沙發壞掉，調閱監視器才發現，丈夫竟與他人在沙發上忘情對打，當場氣炸，決定報警處理。事後教練除了被判有期徒刑2月之外，還應賠償妻子40萬元，可上訴。

正宮主張，自己2014年與丈夫結婚，2人還一起經營跆拳道館，由丈夫擔任總教練，因為培訓出的選手比賽屢屢獲得金牌，丈夫還連續3年獲得「金牌教練」的封號。2019年1月間她從友人口中得知，「有個女人開賓士接送妳老公」，原先還不以為意，但2月中旬她發現到館內的沙發毀損，一調監視器才驚見，枕邊人同年2月4日竟與小三在沙發上偷情，怒告2人妨害家庭。

教練到案後供稱，自己並未告知對方已婚身分，雙方僅發生過1次性關係；小三堅稱不知道教練是已婚身分，獲新北地檢署不起訴處分。新北地方法院審理後，判教練有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

▲金牌教練被一名開著賓士的女子接送。（圖／突發中心翻攝）

正宮指控，丈夫事發後並沒有悔改，也沒有真誠地向她道歉，還與小三公開往來，還向媒體發表不實言論，害她受到更多學生、家長及鄰居的閒話，導致她身心受創。她心碎表示，丈夫還常以辱罵或頤指氣使的語氣對她施以精神暴力，因此決定提出民事訴訟，向丈夫求償300萬元精神撫慰金。

教練辯稱，沒有對媒體發表不實言論、對妻子施行精神暴力，也沒有再與小三有不正常往來，強調自己犯後態度良好，除了願意向妻子道歉之外，也願意賠償妻子一定金額的和解金，並維持婚姻關係，但妻子要求的金額實在太高，他無力負擔。

新北地方法院審酌雙方經濟能力後，判教練應賠償妻子40萬元，全案仍可上訴。

▲金牌教練偷吃遭判刑。（圖／突發中心翻攝）

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