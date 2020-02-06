孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家揭「易感染對象」：避免哺乳

▲武漢肺炎持續擴散，許多懷孕媽媽也紛紛中標。（示意圖／pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情擴散，孕婦染病的案例也日漸增加，近日甚至出現僅出生30小時的最小感染者，專家認為該情況可能是「垂直傳染」。大陸國家衛健委2日發布《兒童和孕產婦的新型肺炎疫情防控工作的通知》，其中明確指出，兒童和孕產婦是新易感染群，「為確保母嬰安全，因暫停母乳餵養」。

綜合陸媒報導，大陸黑龍江省近日有位懷孕38周的婦人感染武漢肺炎，最後決定連夜進行人工剖腹，順利將一名3100克的女娃產下。不過，貴州省另一名患病孕婦就沒這麼幸運，她2日好不容易產下女嬰，沒想到30小時後，小孩卻被確診武漢肺炎，成為這次疫情中，年紀最小的確診患者。

對此，武漢兒童醫院新生兒內科主任醫師曾凌空指出，新生兒感染的情況，可以提示新冠病毒的感染途徑可能增加了母嬰垂直感染，需要高度重視。

▲大陸患有武漢肺炎的病患迅速增加。（圖／路透社，武漢中心醫院）

此外，大陸國家衛健委婦幼健康司近日發布相關防控通知，稱兒童、孕婦皆是易感染群，對於有出現發熱、乏力、乾咳等症狀，且有流行病學史的孕產婦，應及時到醫院就診。

通知中提到，各地要按照相關要求在有條件的助產機構設置發熱門診，指定綜合救治能力強的醫療機構作為定點醫院，為疑似和確診孕產婦提供疾病救治和安全助產服務，確保母嬰安全；另外，產婦若為疑似病例、確診病例和確診後未痊癒者，應暫停母乳餵養。

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