贈票／超萌「水豚君」　華山療癒開展

活動小組／活動報導

「水豚君日日是好日」15周年特展療癒登場囉！圓滾滾的超人氣巨星水豚君就在華山！2020年迎來水豚君15歲生日，看水豚君軟呼呼、慢吞吞的模樣，過著與世無爭的生活，不知不覺也充滿了幸福感。即日起至4月5日，快到華山文創園區朝聖，拋下日常煩惱，進場療癒去！現在只要下載星光雲App，就有機會抽入場邀請卡！

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「水豚君15周年特展」嚴選作者經典手稿作品，首次曝光水豚君誕生的祕密，也將「水豚君」立體化打造出獨一無二大型公仔，只要進場就可以和水豚君近距離接觸，讓所有大小朋友盡情享受超卡哇伊的水豚君世界。展覽展出主題「美好的一天從家開始」、「相約深夜食堂」、「水豚君最喜歡的溫泉」、「水豚君最喜歡的溫泉」，讓你可以走入水豚君的家中一同享受懶洋洋的悠閒生活，展區更精心準備騎乘展場限定的旋轉駱馬君，邀你一起暢遊玩耍；水豚君也將化身老闆，準備懷特小姐讚不絕口的料理，邀請大家來到深夜食堂一探究竟，首次曝光隱藏版特典－我不是水豚君系列，可別錯過藏身在料理的水豚君小驚喜！最後與水豚君一起享受暖呼呼溫泉，放鬆心情，讓大家完整體驗充滿水豚君的軟萌世界！

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《水豚君日日是好日~15周年特展》

日期：109年1月8日起至109年4月5日止

地點：華山1914文創產業園區 東2D館

時間：10:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《水豚君》紀念特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 2月6日至2月9日2359止。

◎得獎獎項： 《水豚君日日是好日》紀念特展邀請卡。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~