贈票／「小熊學校」開學囉！超可愛特展首度來台

活動小組／活動報導

超人氣《小熊學校》首度來台開展囉！即日起到3月8日，就在松菸4號倉庫盛大開幕！不用飛日本，在台灣就能看到超可愛的《小熊學校》特展！特展將展出多幅珍貴的圖稿，帶大家一窺創作過程，更深入了解小熊學校的創作歷程。下載星光雲App參加活動，馬上搶抽展覽門票！

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最受歡迎的《小熊學校》特展來台啦！超療癒的小熊學校，特展獨家揭露小熊學校的由來，除了珍藏圖稿，展覽也讓繪本動起來！超擬真場景首度曝光，想看傑琪與她的11個哥哥不用飛日本，即日起至3月8日，就在松山文創園區4號倉庫，今年冬天最可愛最療癒的「小熊學校特展」，快揪朋友一起到「松菸分校」玩！

展區又分為「傑琪遇見你」、「小熊學校」、「傑琪的腳踏車旅行」、「傑琪的生日」，另外還有台北特別展區，展出累積近17年的《小熊學校》經典畫作，邀請各位喜愛小熊學校的好朋友們，透過作者的手繪作品，一同零距離體驗小熊們在學校、家裡、大自然的生活！最後是「小熊學校商店」，超多可愛商品一次到齊，更有多樣展覽限定商品，讓大小朋友們把傑琪和哥哥們帶回家！

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《小熊學校特展》

展覽日期：2019年12月30日(一)至2020年3月8日(日)

展覽地點：松山文創園區4號倉庫(臺北市信義區光復南路133號)

展覽時間：10:00-18:00 (閉館前30分鐘停止售票及入場) (除夕休館)

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《小熊學校》特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 1月16日至1月19日2359止。

◎得獎獎項： 《小熊學校》特展門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~