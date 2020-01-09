贈獎／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

活動小組／活動報導

台北三創VIVELAND™ 是全台第一座VR實境樂園，集結超多新款VR遊樂內容、使用最強大的VR設備整合技術，打造出虛擬與真實零誤差，比真實更真實的體驗環境！現在只要下載星光雲App，限時搶抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券！快相約好友一起抽獎、一起到VIVELAND虛擬實境樂園來一場前所未有的新鮮體驗！

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2016 年全球首間VIVELAND虛擬實境樂園於台北設立，並陸續拓展至高雄與香港等地，期望持續將這種場地型娛樂體驗模式帶給全球消費者。高雄VIVELAND™位於大魯閣草衙道西大道一樓，是目前全台占地最大的 VR 體感展示場域，提供多款具高互動性的虛擬實境 VR 內容。現場另設有擴增實境（AR）及 混合實境（MR）等體驗區域，提供全方位的科技體感應用展示環境。現在就下載星光雲App，搶抽百元抵用券！



《VIVELAND台北三創館》

地址：三創生活園區3F、8F（台北市中正區市民大道三段2號3樓、8樓）

電話：（02）7701-0231

百元優惠券期限：即日起至2020/02/29止

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《VIVELAND》百元抵用券」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 1月9日至1月12日2359止。

◎得獎獎項： 《VIVELAND》百元抵用券。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~