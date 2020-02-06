不想上班？心好累？快來「水豚君15周年特展」療癒一下

記者胡至欣／整理報導

春節連假結束，上班族重返職場，忙碌模式再啟，苦悶低落感也跟著湧上，需要一個紓壓管道嗎？快來找慵懶呆萌的水豚君療癒一下！



▲「水豚君日日是好日~15周年特展」，把水豚君立體化。（圖／寬宏藝術提供；以下同）

黑溜溜的眼睛、圓滾滾的身體，加上軟呼呼的模樣，讓人忍不住想要抱緊處理！深受大小朋友喜愛的水豚君，2020年迎來15歲生日，特別選在台北華山舉辦「水豚君日日是好日~15周年特展」，把水豚君立體化，打造出大大小小的公仔，滿足粉絲們的拍照打卡欲！

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「水豚君日日是好日~15周年特展」共有4大展區，呈現不同面貌的水豚君：

美好的一天從家開始

走入水豚君的家，跟著他一同耍懶，接著來到kyurutto Land，搭上他的黃色敞篷車加入兜風行列，或在細雪紛飛下感受甜蜜鞦韆帶來的浪漫，還有展場限定的旋轉駱馬君，都是必拍亮點！

相約深夜食堂

展區內呈現和風背景，水豚君老闆親自準備了懷特小姐讚不絕口的料理招待大家，還有首度曝光的隱藏版特典「我不是水豚君」系列，也別錯過！藏身在料理裡的水豚君，等著粉絲們一一捕獲！

水豚君最喜歡的溫泉

冷冷的天，泡湯最舒服了！最後就與水豚君一起享受暖呼呼的溫泉，撫平一整天開心玩樂後的疲憊感吧！光看水豚君與世無爭的模樣，就療癒滿點，什麼煩惱、壓力也瞬間大減！

經典繪畫手稿區

除了有水豚君跟你玩、陪你吃，留下超Q合影，這次也展出多幅作者的真跡手稿，不但曝光水豚君的誕生過程，還能一窺他15年來的轉變，讓粉絲們大飽眼福！