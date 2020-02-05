賴清德同框美國官員共倡宗教自由　「這是台灣對世界最至關重要的貢獻」

▲賴清德出席國際宗教自由圓桌會議。（圖／翻攝賴清德臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

副總統當選人賴清德3日啟程訪美，他於5日下午前往參議院辦公大樓出席國際宗教自由圓桌會議，並在致詞時提到，「台灣是個年輕、勇敢、有活力的民主國家，作為這樣的民主國家，尊重宗教自由、維護人民的信仰自由，可以說是台灣對世界最至關重要的貢獻。」

賴清德於台灣時間5日上午會晤美國參議員以及代議長，他表示，會談中對方「充分表達對台灣的支持」，像是美台間自由貿易協定，及近期面對武漢肺炎疫情，認為台灣應該從國際組織獲得正確疫情資訊，並期待美台間更加緊密的合作。

接著，賴清德下午前往參議院辦公大樓出席國際宗教自由圓桌會議，「宗教自由」是在場來自世界各地與會者的共同目標。他於致詞時強調，台灣是個年輕、勇敢、有活力的民主國家，作為這樣的民主國家，尊重宗教自由、維護人民的信仰自由，可以說是台灣對世界最至關重要的貢獻。



賴清德說，美國副總統彭斯（Mike Pence）也曾說過，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」，在台灣，民主與宗教自由同為重要資產，自由的宗教是台灣文化的必要基石。



賴清德表示，台灣將積極與美國與國際社會共同合作，保護珍貴的信仰自由，讓民眾不因信仰受到迫害，為促進全球宗教自由共同努力。