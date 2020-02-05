連拔4顆智齒！猛男腫成麵包超人...他崩潰嘆：不要嘗試

實習記者賴韻如／綜合報導

拔牙一直是許多人的惡夢，曾有網路數據大調查發現，「拔智齒」是網友們最害怕的小手術第二名！日本一名健身猛男近日就分享了拔智齒的故事，他因為想要節省時間，一口氣拔了4顆牙，沒想到下場超慘，他也崩潰提醒網友「真的不要輕易嘗試！」

綜合外媒報導，這名平常熱愛健身、擁有完美肌肉線條的猛男網友「@zumi5299」於1月27日在推特中發文表示，自己日前去看牙醫時，被醫生告知自己口腔狀況不良，需要將4顆智齒全部拔除，但根據每個人忍受疼痛的程度不同，以及需要咀嚼等等因素，建議將拔智齒的手術分成2次進行。

▲原PO露出腫臉和肌肉線條，畫面超違和。（圖／翻攝自推特／@zumi5299）



然而，原PO最後覺得這樣實在太麻煩，還要分兩次去牙醫，所以決定一口氣拔完4顆智齒，沒想到當拔完牙、麻醉全退後，他的雙頰都腫了起來，模樣就像麵包超人般，不僅完全無法吃東西，時不時還會一直流出口水，他邊逗趣嘲笑自己的慘樣，也不忘用自身經歷嚴厲提醒大家，「真的不要輕易嘗試阿！」

這篇推文發出後，立即吸引了32.1萬人按讚、7.1萬次轉推，大家紛紛留言，「腫得太離譜了吧！」、「我拔1顆都痛到不行...到底怎麼一次拔4顆的？」、「用看的也覺得好痛啊！」、「到底哪來的勇氣.....？」、「這絕對是最強勸世文」、「完美肌肉線條和一臉腫樣，違和感超重！」、「佩服」。