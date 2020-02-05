日網友推特為武漢疫情打氣　華春瑩：病毒無情人有情

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國為因應武漢肺炎，從3日開始將外交部例行記者會改為線上舉行，透過微信群組召開網路記者會。有記者在4日的記者會上提問，很多日本網友到中國駐日大使館的推特留言，為武漢加油打氣。為此華春瑩表示，此次疫情發生以來，無論是日本政府還是社會各界，都給予了中國很多同情、理解和支持，非常感動。

武漢肺炎的疫情持續延燒，除了有日本網友到中國駐日的推特留言外，也有一些藥妝店在店內張貼海報，上面寫著「中國加油，武漢加油」，還有家長寫信至學校，要老師教育孩子不要用惡意的言論去討論武漢的現況。

在疫情爆發之後，日本政府和許多企業主動捐贈醫療物資到中國，部分物資包裝還印上「山川異域，風月同天」八字，讓日本在中國的形象加分不少。

日本の支援物資に書かれた8字

【山川異域 風月同天】

中国の方に心が伝わったという感動



…その国や地域によって

山川の景色は異なるけれど

…同じ天を頂く私たちが生きる場所の

風や月に変わりはない…



昔、鑑真和上が心を動かし日本行きを決意した言葉だそうだ。いいお話 https://t.co/RzXlIQBZHc — Chieko Nagayama (@RibbonChieko) February 2, 2020

「山川異域，風月同天」典故出自日本長屋王，當時力邀唐代名僧鑑真赴日弘法，於是贈送千件袈裟到中國，並繡上「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣」一詩。日本此次支持武漢的行動，也加深了中日之間的友好關係。

對此華春瑩表示，病毒無情人有情。疫情是一時的，友情是長久的，「我們將繼續同國際社會一道，全力爭取打贏疫情防控阻擊戰，早日恢復正常的工作生活秩序，與各國人民繼續開展友好交往。」