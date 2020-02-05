不要急著丟！口罩可以重復再利用...專家曝：2招消毒更安全

▲一般使用情況下，注意清潔以及消毒，口罩可以重付再使用！（圖／職業傷病管理服務中心提供，以下皆同）

記者簡仲豪／綜合報導

「武漢肺炎」和「流感」問題嚴重，民眾瘋搶口罩，造成全台口罩大缺貨，為解決缺貨問題，政府宣佈口罩統一在「健保特約藥局」販賣，採實名制，一人7天內只能購買2片，民眾紛紛擔心口罩不夠用。但其實口罩並非用一次就得丟掉，只要將其保存良好並且有效消毒，一般情況下，口罩是可以重覆再使用，一樣可以達到防疫的效果。

根據《職業傷病管理服務中心》在臉書上的分享，在口罩不足的條件下，如何以較低的風險重複使用，但也非全部的口罩都適合「再次」使用，如：醫療人員執行完會產生生物氣膠的治療工作後、口罩接觸呼吸道與鼻腔分泌物或其他體液後和染病患者近距離接觸後，以上三種情型，口罩都應該立即丟棄不再使用。

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▲並非所有口罩都能夠重覆使用，若是有以上三點，應立即丟掉。

如要將口罩重覆使用，必須注意以下三點：

1.穿戴或調整口罩時做好手部清潔與消毒

2.再次穿戴口罩時落實消毒與防護

3.將脫下的口罩放在指定的存放區或是乾淨通風的容器中

▲將口罩妥善保存並且做到消毒，重覆使用的口罩，一樣能有防疫效果。

有做到以上3點的口罩，重覆使用才能達到防疫的效果，若是沒有妥善保管，也不替換口罩，不但無法發揮口罩功用，反而會造成更多「細菌感染」。《職業傷病管理服務中心》建議民眾要對口罩消毒，並可透過乾熱滅菌法：70度、30分鐘和紫外線滅菌法：254nm、303uW/cm2、30秒，千萬不能用酒精、蒸鍋和高溫高壓等方法，因為根據研究指出，上述3種方法，容易破壞口罩表面的塗層，讓口罩的有效保護率降低至95%以下。

▲一般民眾不用過於擔心武漢肺炎感染風險，因為目前台灣尚未出現「社區感染」。

雖然武漢肺炎疫情嚴重，但門諾醫院感染科主任繆偉傑表示，目前國內的武漢肺炎並未出現「社區感染」，因此尚不需要做到時時刻刻戴口罩，落實「勤洗手」才是預防疾病上身最好的健康防護辦法。