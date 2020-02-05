前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

▲有護士爆料，回家發現社區大門被貼上「醫護人員禁止入內」標示。（圖／翻攝自大陸微博）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情目前仍未受到控制，造成民眾恐慌，河南南陽市近來卻傳出，在南石醫院工作的多名護士下班回家時，居然被街坊鄰居攔阻在家門口，因為害怕他們「把病毒帶回來」。

大陸《梨視頻》報導，在南石醫院工作的8名護士1日下午6時下班時，突然被擋在所住社區的家門口，門口還貼上「醫護人員禁止進入」的標示，原來是因為街坊鄰居擔憂他們所工作的地點是新型冠狀病毒肺炎定點醫院，害怕「會把病毒帶回家」感染別人。

現場值班醫護工作人員表示，事件從下午6時開始，一直持續到晚上10時都無法解決，即使院方主管人員前來現場調解也無用，無奈之下只好安排8名無法回家的護士到隔壁被招待的旅館暫住。

有護士則在微博上委屈表示，「我們只是個在醫院上班的，每天拚死在前線給你們救治病人，現在卻被抵制是醫院的不讓回家，上了一天班，然後在冷風中站接近4小時，最後還要收拾東西出去住，怕你身上有病毒，不讓回家，太可笑了，現在的情況就是醫護人員就該死，果然救不了的永遠是人性，可怕的不是病毒，而是人性。」

事件後來也引來當地市政府重視，南陽市防控指揮部發布通知，為解決醫護人員出行問題，醫院將製作臨時工作證，各社區如果看到此證都必須放行。有醫護人員表示，有了這個工作證後雖然情況有好轉，但仍有部分社區傳出不放行的情況。

▼被阻止回家的醫護人員在網上吐露心聲。（圖／翻攝自大陸微博）

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