火車進站女兒落軌！　他捨命當「肉盾」飛撲...網大讚：超人爸爸

▲男子捨命救女的景象十分驚險。（圖／翻攝自Twitter／JEMOVIĆ）

記者李振慧／綜合報導

埃及伊斯梅利亞(Ismailia)車站近來發生一起驚險事件，眼看火車就要進站，一名父親為了保護人在鐵軌上的女兒，不惜自己成為「人肉盾牌」，捨己飛撲挽救對方性命。現場影片後來被人分享至網路上，這名父親英勇的行為獲得網友大讚。

事件3日發生在伊斯梅利亞市，影片中可看到，一名父親與女兒人被卡在鐵軌旁邊，只差一點點就有可能會被輾到，只見他捨命把自己的身體當成「人肉盾牌」，努力保護著對方。拍攝影片的民眾阿克夫(Ahmad Akef)表示，「火車進站時，沒想到這名父親竟在火車底下緊緊抱著女兒，那是一個可怕的場面，把月台上的每個人都嚇壞了。」

另一名目擊者易卜拉欣(Ala Ebrahim)則表示，「這名女童原本在鐵軌旁行走，結果突然傳出火車要進站的警報聲，一個不小心掉落至軌道上，她的父親見狀不顧眾人阻止，立即跳下月台捨命營救，我們其他人只能一直祈禱他們能夠平安無事，當時的恐懼幾乎讓所有人心碎。」

許多人大讚這名父親英勇，不過車站主管哈米德(Ashraf Abdul Hamid)卻反駁，這對父女沒有使用人行隧道，反而違規穿越鐵軌才會造成事件，「大家稱讚他是『超人爸爸』，但他其實只是一個疏忽的父親」。

معجزه حصلت انهارده في الإسماعيلية

بنت كانت مع ابوها في المحطة و اتكعبلت وقعت تحت القطر مباشره و هو معدي

ابوها نط وراها وشدها وفضل حاضنها ييجي دقيقه و القطر معدي فوقيهم ..! سبحان الله طلعوا الاتنين بعد ما القطر عدي بالسلامه



ربنا يحرم علي أهالينا النار بحق حبهم و تضحيتهم لينا .. pic.twitter.com/3uCkfW5skg — JEMOVIĆ (@gemym7) January 27, 2020

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