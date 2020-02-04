警察嚴查武漢肺炎疫情　讓「潛逃11年殺人犯」壓力大到主動自首

▲殺人犯迫於疫情排查壓力，最後決定自首。（圖／翻攝自大陸微博／北京時間視頻）

記者李振慧／綜合報導

為了防止武漢肺炎疫情擴大，各地防控排查力度加強，河南省葉縣警方近來表示，一名潛逃11年的殺人嫌犯，因為疫情防控的排查壓力，讓他得過著食不果腹的躲藏生活，最後決定投案自首。

葉縣警方1日通報，在全國抗擊疫情期間，一名逃犯迫於疫情防控壓力向他們自首，該名男子是來自葉縣廉村鄉葛劉村的村民葛建華，2009年10月26日因夥同他人持刀造成村民一死一傷後逃逸，從此11年來一直沒有音訊，期間偵查人員雖然換過多批，但一直未放棄追捕行動。

今年年初，葉縣公安局對網上逃犯加大追逃力度，刑偵大隊後來掌握葛建華可能潛逃至山西臨汾市的線索，剛好全國處於新型冠狀病毒感染肺炎疫情的特殊時期，便利用此點將嫌犯可能躲藏於小型媒礦、工廠等地的情報通報給當地警方，請他們執行防疫工作時能協助找尋嫌犯。

葛建華迫於山西臨汾警方疫情防控的排查壓力，無身分證的他每天東躲西藏，由於找不到工作、又沒有經濟來源，只能過著每天無處藏身又吃不飽的辛苦生活，無奈之下終於在上月31日主動投案，目前已被葉縣警方帶回。新聞曝光後，網友笑稱，「逃亡了這麼久，沒想到敗在疫情管控上」、「沒想到病毒還能抓犯人」、「現在監獄比外面安全」。

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